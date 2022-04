Molto spesso il make up può essere un grande aiuto per migliorare la propria autostima. Il trucco infatti può smussare difetti del viso, correggerli, coprirli. Tra i tanti strumenti, il correttore è uno di quelli fondamentali, che aiuta un viso stanco a ritornare luminoso e rilassato. Il merito è dell’azione coprente che il prodotto esercita quando lo ripassiamo sulla linea scura delle occhiaie, sotto gli occhi.

Certo il trucco deve essere fatto a regola d’arte. Il correttore per le occhiaie migliora subito il volto quando lo usiamo nel modo giusto. Quindi è importante sapere come fare e, soprattutto, conoscere quegli errori comuni per evitarli e poter ammirare nello specchio il risultato sperato.

Un prodotto incredibile

Dunque è innegabile quanto il correttore per le occhiaie sia un prodotto davvero incredibile. Il suo utilizzo corretto non solo permette di eliminare l’ombra scura che solca e stanca la parte del viso sottostante la palpebra, ma può cambiare addirittura la forma dell’occhio allungandola.

Il correttore si può poi utilizzare anche per creare punti luce sul volto, per correggere piccole impurità della pelle, per modificare e assottigliare la forma di un naso importante. Il segreto, però, è saperlo adoperare nella maniera più corretta. E forse noi lo facciamo nel modo sbagliato, senza saperlo.

Il correttore per le occhiaie migliora subito il volto se facciamo attenzione a non commettere questi 3 rovinosi errori

Il primo errore riguardo la stesura del correttore concerne il suo utilizzo sbagliato in combinazione con un altro cosmetico coprente. Il correttore si applica prima o dopo il fondotinta? La risposta dipende proprio dalla caratteristica di quest’ultimo. Se il fondotinta è in crema o in polvere, il correttore lo seguirà. Se invece il fondotinta è liquido, il correttore dovrà anticiparlo e così dovrà essere anche in caso di piccoli foruncoli.

Il secondo errore concerne poi la scelta della tonalità. Bisogna sempre ricordare di scegliere un correttore poco più chiaro della pelle e non in tinta o più scuro.

Se abbiamo una palette di correttori, il terzo errore che facciamo è quello di ignorare o sottovalutare i colori particolari, che notiamo al suo interno. Si tratta del rosa e del verde. Questi colori che a noi sembrano così strani in realtà sono utili a correggere rispettivamente le occhiaie più nere e gli arrossamenti.

Teniamo quindi a mente queste indicazioni per usare nel modo migliore il nostro correttore. Il nostro viso, in particolare se incorniciato da capelli raccolti, risulterà davvero luminoso.

