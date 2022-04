Mancano pochi giorni alla domenica di Pasqua. Abbiamo già pensato a quali antipasti preparare, ma siamo ancora indecisi sul primo. Nel caso in cui ci servisse qualche idea, consigliamo di prendere ispirazione da questa ricetta fantastica che rivede la solita lasagna. Una volta deciso il primo, tutto ci sembra pronto per l’arrivo della famiglia.

Sfortunatamente, all’ultimo minuto ci rendiamo conto che non abbiamo pensato al dolce. Ma non è mai troppo tardi per preparare uno dei fine pasto più tradizionali di questa festività. Stiamo parlando della colomba, una pasta lievitata che richiama l’uccello biblico simbolo di pace.

Senza uovo di Pasqua, una volta scoperta la ricetta che tra poco proporremo, non riusciremo più a farne a meno. È probabile che diventerà il nostro dolce pasquale preferito. Infatti, non si può resistere al suo profumo e alla sua morbidezza fragrante. Ci vorrà solo mezz’ora in totale per la preparazione e porteremo in tavola il goloso vero simbolo della Pasqua.

Ingredienti necessari per preparare la colomba

Ci serviranno pochi ingredienti che probabilmente abbiamo già in casa. L’unico problema potrebbe riguardare lo specifico stampo da colomba. Solitamente si trova nei negozi di pasticceria, ma anche nella sezione dolci dei supermercati. Se non riusciamo a trovarlo, non preoccupiamoci, anche un normale stampo da ciambellone o tortiera andrà bene.

Ingredienti:

200 g di farina Manitoba integrale;

200 g di farina di farro o altra;

110 ml di acqua;

10 g di lievito di birra fresco;

60 g di zucchero di canna;

50 ml di succo d’arancia;

30 g di mandorle;

50 g di olio d’oliva;

1 pizzico di sale;

essenza di vaniglia.

Senza uovo di Pasqua, questa colomba light sofficissima e lievitata dell’ultimo minuto sarà uno spettacolo grazie a questa ricetta facile e veloce

Iniziamo sciogliendo in una ciotola capiente 5 grammi di lievito di birra con poca acqua tiepida e una punta di zucchero di canna. Facciamo riposare per qualche minuto. Poi uniamo al lievito 50 grammi di farina Manitoba e poca acqua fino a ottenere un impasto liscio, che lasceremo lievitare per 30 minuti.

Prepariamo il secondo impasto mescolando le restanti farine, lo zucchero, il sale, la vaniglia, la scorza di arancia grattugiata e l’olio. Sciogliamo il restante lievito di birra e uniamolo agli altri ingredienti e al succo d’arancia. Ora uniamo i due impasti ottenendo un composto omogeneo.

Facciamo lievitare il tutto per almeno mezz’ora, per poi predisporre l’impasto nello stampo. A questo punto, facciamo lievitare per un’altra ora. Poi inforniamo tutto a 180° C per 20 minuti. Decoriamo la superficie della colomba con mandorle e una spennellata di olio d’oliva misto a acqua.

