Il computer consuma sempre elettricità: incredibile quanto ti costa in bolletta! 

Oggi un computer è diventato un oggetto di cui non si può fare a meno. È sempre presente nelle famiglie un po’ come il frigorifero e la lavatrice. Eppure questo piccolo oggetto che sembra abbastanza tranquillo consuma non poca elettricità. Vediamo quanto incide sulla bolletta elettrica annuale.

Con un computer oggi si comunica attraverso i social, si trasferiscono foto si scaricano giochi, si lavora in smart working. Insomma ognuno ha il suo modo di utilizzarlo anche considerando che è molto più potente rispetto alle capacità di un cellulare.

Ma ci siamo chiesti quanto consuma un computer e quanto ci viene a costare in un anno? Per calcolare il consumo di elettricità di un computer bisognerebbe conoscere la sua potenza. Come per tutti gli elettrodomestici più potente è l’apparecchio e più consuma. C’è da vedere anche per quanto tempo lo utilizziamo in un giorno. Un frigorifero ad esempio lavora 24 ore su 24, un computer solo per qualche ora, ma molto spesso lo lasciamo in standby.

Quanto consuma un portatile

Esistono due tipi di computer, quello fisso composto dal monitor, l’unità centrale e la tastiera. C’è anche il cosiddetto notebook, ovvero il computer portatile, che mette insieme tastiera, unità centrale e schermo tutti in una sola macchina.

I due hanno consumi diversi. Un computer portatile in genere ha una potenza più bassa rispetto ad un computer fisso o da ufficio. Consuma fra il 50% e l’80% in meno rispetto a quest’ultimo. In media un computer portatile che resta acceso 6 ore al giorno consuma circa 600 Kwh in un anno, per un costo di circa 50 euro.

Quanto consuma un computer fisso da ufficio

Un computer da ufficio consuma più elettricità rispetto a quello portatile. Dipende anche da che tipo di utilizzo che si fa. Una cosa è scrivere dei testi e altro giocare e fare del gaming sul computer. Quest’ultimo utilizzo impegna molto la scheda grafica, il componente del computer che consuma in assoluto di più. Se perciò utilizziamo il computer spesso per giocare i costi aumentano.

Un computer che si utilizza per il gioco può consumare anche più di tre volte rispetto ad un computer destinato ad un utilizzo normale. La sua consumazione di energia può raggiungere anche i 3.000 Kwh per anno, per una spesa di circa 500 euro annui.

Invece un computer da ufficio utilizzato normalmente e non in senso intensivo, come quando si gioca sempre, potrebbe venirci a costare circa 100 euro ad anno di elettricità.

Il computer consuma sempre elettricità: incredibile quanto ti costa in standby

Tuttavia, quando si è terminato di giocare oppure di utilizzare il computer, non sempre si spegne ma semplicemente si abbassa lo schermo o si mette in standby. Sembra un gesto tranquillo, ma potrebbe incidere sulla bolletta elettrica.

Bisogna sapere che un computer in standby consuma circa 20-30% del suo consumo normale. Una cifra che non va trascurata. La stessa cosa capita se spegnessimo il computer, ma comunque lo terremo attaccato alla presa elettrica. Questo consumo potrebbe incidere per circa 70 Watt/h al giorno.

Quanto consuma una stampante uno scanner un modem attaccati al computer

Oltre al computer bisogna calcolare anche quanto consumano gli accessori che vi sono collegati.

In genere le stampanti a getto d’inchiostro consumano da 5 a 10 watt per ora. Invece le stampanti laser consumano da 200 a 300 watt a ora. Uno scanner di che funzioni per un’ora consuma 10 watt e così anche il modem che ci collega ad Internet ha lo stesso consumo di 10 watt per ora. Anche gli altoparlanti del computer consumano in media 20 watt per ora. Se poi avessimo uno stabilizzatore di corrente o un gruppo di continuità collegato al computer questo potrebbe in media venirci a costare 40 o 50 euro per anno in bolletta. Il computer consuma sempre elettricità: incredibile quanto ti costa all’anno!

Come diminuire il consumo

Per diminuire l’energia elettrica che consuma un computer possiamo utilizzare qualche piccola strategia. La prima è di non lasciare il computer in standby a meno che non si tratti di 10:15 minuti, ma di spegnerlo completamente. Se il computer ha la spina elettrica direttamente attaccata alla presa, allora è meglio staccarla. Se invece è collegata ad una ciabatta, spegneremo la ciabatta.

Quando fa molto caldo cerchiamo di scegliere un posto dove faccia fresco, perché più è alta la temperatura e più il computer consuma. Infatti il computer mette in marcia le ventole proprio per poter raffreddare di continuo l’unità centrale. Cerchiamo perciò di non lavorare in luoghi caldi, oppure peggio direttamente con il sole che batte sul computer.