Il look dell’estate è casual, clogs e sabot con sarong e chemisier, è tempo di mare e vacanze

Potrebbe sembrare una fissazione, vintage e passato ritornano ogni estate e non si capisce il perché. Comodità e convenienza incidono, in quegli anni l’abbigliamento mare si è trasformato anche in outfit per le uscite serali. Alcune soluzioni nel guardaroba hanno semplificato la vita di molte persone. La moda in questo senso sembra non voler arrendersi.

Arriva l’estate ed è il momento di tirare fuori le clogs, oppure di comprarne un paio nuove. Perché ne esistono di tante marche e di tanti modelli, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Il modello classico è quello in pelle che si abbina benissimo con top a uncinetto e gonne mini in pelle o in jeans. Così suole in legno e borchie al lato sfilano da anni nelle passarelle anche con giacche e pantaloni total black. Poi basta un semplice sarong per ottenere un look che ci porta dalla spiaggia del pomeriggio fino all’aperitivo serale.

Vestire con il sarong, o chiamiamola gonna pareo per capirci meglio, viene ormai definita come una scelta sofisticata. Maxwell, Burch e Ortiz ci hanno regalato modelli raffinati, luccicanti o eleganti, addirittura in gessato. Il look disinvolto che una volta andava di moda in spiaggia è stato sdoganato e la sera è possibile passeggiare con il pareo e con un paio di clogs anche per le occasioni più eleganti.

Passerelle innovative

Il look dell’estate e casual e ha conquistato tutti, in questo 2023 sarà riproposto con ancora maggiore convinzione. Non c’è niente di male nel partecipare a un brunch con un sarong a tubino e vita alta come quello proposto da Nanushka, le gonne pareo sprigionano colori, femminilità e sensualità con le calzature tipiche dell’estate. E infatti sono già diversi anni che le passerelle estive vedono le modelle indossare diversi tipi di gonne pareo abbinate a sabot a cui vengono applicate innumerevoli varianti.

Da anni il maxi platform di Bottega Veneta o la fascia in pelle lavorata di Versace piuttosto che le borchie dorate di Garavani caratterizzano queste calzature che le donne amano molto. Valorizzano caviglie e polpacci, aumentano l’altezza e sfinano la figura. Difficile farne a meno non appena le temperature si alzano. Sarong e chemisier sono gli accostamenti ideali a cui affidarsi per queste calzature che danno davvero tanti vantaggi.

Il look dell’estate è casual ma con un tocco in più

Si passa dal corto al lungo con disinvoltura. Dobbiamo avere nell’armadio gli abiti lunghi ispirati al kimono perché la loro versatilità è estrema. Nel 2023 sono diventati più eleganti, con i colletti a punta, i bottoni davanti, da indossare con short, gonne mini e slip dress per richiamare oltre che gli anni Ottanta anche i Settanta. I tessuti sono leggeri, cotone o seta, i colori sono variegati, basta un tacco alto e qualche bracciale al polso per completare l’outfit nella maniera più semplice.

Mettere insieme gli ultimi modelli dei chemisier più eleganti valorizza le clogs che già possediamo. Questo abbinamento che viene dall’Olanda è un look casual che può camuffarsi tranquillamente nelle serate mondane di questa estate. Se hanno tacchi importanti, fibbie o strass, le clogs danno vivacità alla tinta unita delle chamisier e con una cintura anche i problemi dei fianchi sono risolti. I capi e le calzature estive insieme devono essere comodi ed eleganti, risolvere qualche nostra imperfezione e farci sentire alla moda e a nostro agio. Non è impresa facile eppure queste soluzioni stanno avendo ottimi riscontri. Impossibile non investirci qualche euro in più.