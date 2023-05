Come far ritornare perfettamente trasparente la cover del telefono. Ecco 3 astuzie per riaverla come nuova

Come far ritornare perfettamente trasparente la cover del telefono-proiezionidiborsa.it

Il telefono è molto più bello senza cover, tuttavia è anche molto più delicato. La cover lo protegge ma si sporca e ingiallisce. Vediamo come far ritornare pulita e trasparente la protezione dello smartphone in pochi minuti.

Quando togliamo la protezione allo smartphone ci accorgiamo di tutta la bellezza del nostro cellulare. Linee fini ed eleganti, angoli ben smussati. I polpastrelli scorrono con facilità sullo schermo così come sul retro. Siamo troppo abituati a vedere il nostro smartphone con la cover che abbiamo dimenticato quasi la sua eleganza. Tuttavia una protezione è necessaria perché ci salva il telefono dalle cadute e anche dalla sporcizia.

Perché le cover del cellulare ingialliscono

Capita però che con il passare del tempo la cover, soprattutto se trasparente, comincia a ingiallire. Un processo che fa sembrare il cellulare qualcosa di vecchio. Eppure il modo per far ritornare la cover come nuova esiste. Non è l’unico problema che potremmo avere coi cellulari. Attenti anche al led acceso sul telefono, che indica qualcuno che ci spia.

Intanto l’ingiallimento è dovuto soprattutto a due fattori. Sia il grasso che abbiamo sulle dita che si trasmette alla plastica o al silicone, tanto che l’assorbono. Sia anche all’effetto che i raggi solari e i raggi ultravioletti hanno sulle nostre tracce d’unto, provocando il classico ingiallimento. Vediamo allora come procedere per far diventare trasparente la nostra cover ingiallita.

Come far ritornare perfettamente trasparente la cover del telefono in 3 mosse

Possiamo utilizzare tre modi per far tornare trasparente la nostra cover. Il primo sistema consiste nell’utilizzare il sapone per piatti. A questo scopo mischiamo 250 ml d’acqua calda con qualche goccia di sapone da piatti concentrato. Mischiamo bene con un cucchiaio e poi strofiniamo la cover di plastica o di silicone con uno spazzolino da denti che non utilizziamo più. Passeremo lo spazzolino in tutti i punti sia nella parte esterna come in quella interna. Poi laviamo bene sotto il rubinetto la cover e infine l’asciughiamo con un panno di microfibra. Ripetiamo l’operazione una o due volte al mese.

Un altro rimedio che possiamo utilizzare è il bicarbonato di sodio. Una sostanza che agisce bene sia per eliminare le macchie come anche l’ingiallimento. Infatti si utilizza anche per togliere il giallo invecchiato dai frigoriferi che hanno la scocca bianca. Il procedimento è lo stesso di sopra. Si scioglie del bicarbonato con dell’acqua e poi si strofina con lo spazzolino. Si sciacqua e si asciuga con il panno in microfibra. Possiamo anche utilizzare una scorza di limone che profuma ed elimina i cattivi odori. Queste le prime due astuzie su come far ritornare perfettamente trasparente la cover del telefono.

Un rimedio che è anche disinfettante

Anche l’alcool a 70 gradi, quello di uso casalingo ci aiuta in questo servizio. Inoltre con l’alcol possiamo eliminare batteri e virus. Oltre ad igienizzare, ha anche un effetto protettivo nel senso che impedisce alla cover di ingiallire facilmente. Questa volta non utilizzeremo lo spazzolino da denti ma il panno in microfibra imbevuto di alcol, che passeremo in tutti i punti della protezione di plastica. Non c’è bisogno di sciacquare perché basta che l’alcool evapori, e possiamo sistemare di nuovo la cover sul nostro telefono.

Questi tre sistemi sono semplici e anche molto efficaci e ci permettono di mantenere la nostra cover di plastica o di silicone sempre in ottima forma, come nuova.