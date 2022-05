Sistemare ordinatamente le scarpe in poco spazio all’ingresso o in camera con queste 4 soluzioni geniali alternative a scarpiera, armadio e scatole

Tante persone hanno una smodata passione per le scarpe, a tal punto da acquistarne diverse paia in modo compulsivo. Ci si ritrova, dunque, con un numero di scarpe davvero esorbitante. Una quantità che poi aumenterà ulteriormente, considerando che ogni stagione richiede determinate calzature. Quindi avremo stivali, anfibi ma anche sandali, nonché altri modelli di scarpe estive chiuse ma fresche.

Insomma, rischieremmo di avere scarpe disseminate ovunque, le nostre come quelle dei nostri familiari. Urgerà trovare dunque una soluzione, non sempre facilissima, soprattutto nel caso disponessimo di una casa non enorme o già bella piena. Sistemare ordinatamente le scarpe in poco spazio, infatti, può essere una vera e propria sfida.

Le solite soluzioni non sempre adatte

Il modo più scontato per riporre le scarpe sarebbe prendere una scarpiera. Spesso però questi mobiletti potrebbero occupare abbastanza spazio o comunque più di quanto ne abbiamo a disposizione. L’altra soluzione sarebbe metterle nell’armadio. Il più delle volte risulta, però, già bello zeppo. Tanto è vero che non di rado abbiamo anche difficoltà a riporvi lenzuola e coperte in modo poco ingombrante.

Ulteriore opzione sarebbe munirsi di scatole per conservarvi le nostre scarpe. Una buona idea, se non fosse che potremmo avere poi difficoltà nel collocare le scatole stesse. Quindi, nel caso lo spazio scarseggi, converrà adottare altre soluzioni.

Sistemare ordinatamente le scarpe in poco spazio all’ingresso o in camera con queste soluzioni geniali alternative a scarpiera, armadio e scatole

Per sfruttare gli spazi liberi in camera o all’ingresso, dobbiamo cercare oggetti alternativi e particolari. Come ad esempio una scarpiera, ma non di quelle classiche, che sono dei veri e propri mobiletti. Infatti, stiamo parlando di quelle in metallo, dotate di più ripiani, che si appendono comodamente alla porta al pari di un attaccapanni.

Nel caso volessimo invece una sorta di mobiletto, potremmo valutare l’acquisto di un elegante servomuto. Si tratta di un arredo che occupa poco spazio, sul quale si possono appoggiare, nella parte superiore, anche giacche e abiti. Nella parte inferiore, invece, solitamente ha uno o più ripiani per le scarpe. Farà un figurone e sarà utilissimo.

Per sfruttare meglio lo spazio e tenere in ordine le scarpe, possiamo anche munirci di portascarpe regolabili. Si tratta di una sorta di V orizzontale di plastica che si può piegare e chiudere su se stessa. Consente di risparmiare spazio ponendo all’interno dell’angolo una scarpa e l’altra sul bordo superiore. In questo modo, nello spazio che occupa solo una scarpa ne piazzeremo due.

Interessanti e risolutive anche i portascarpe adesivi. Ne esistono di diverse forme: possono essere a fascia o dei piccoli contenitori. Basterà attaccarli alla parete o a qualche mobile e poi inserirvi all’interno le scarpe.

