La moda non è solo abiti e scarpe. Le passerelle dettano anche le tendenze che riguardano cappelli e accessori. Ad ogni cambio di stagione possono accadere due cose. Si possono rivedere confermati i capi e gli accessori must have della stagione precedente oppure se ne possono vedere di totalmente nuovi.

Andiamo ora a guardare con attenzione le tendenze riguardanti i cappelli. Quest’anno continua ad andare di moda il cappello da pescatore, o bucket hat. Questo accessorio è passato dalle passerelle al grande pubblico in pochi anni. Oggigiorno tutti i giovani ne vogliono uno. Scopriamo il cappello must have del 2021, come sceglierlo e indossarlo per essere sempre alla moda.

Un look casual

Il bucket hat può essere indossato in occasioni anche molto diverse tra loro. Per esempio, possiamo usarlo per dare un tocco in più a un look casual. È perfetto se abbinato a jeans larghi e comodi e a maglie e maglioni morbidi.

Ma quale modello di bucket hat scegliere? Quello che preferiamo! Possiamo sbizzarrirci con i colori e i tessuti. Si consiglia di seguire solo una regola: abbinare il cappello al resto dell’outfit. In questo caso, indossiamo il cappello da pescatore sui capelli sciolti. Per aggiungere un tocco glamour, mettiamo anche un paio di orecchini a cerchio.

Il cappello must have del 2021, come sceglierlo e indossarlo

Possiamo indossare il bucket hat anche in occasioni più chic. Indossiamo un paio di pantaloni, dei tacchi alti e una camicetta. Rifiniamo il look con un blazer e con il cappello da pescatore. Per l’occasione scegliamo modelli a tinta unita e dalla finitura lucida. Saranno perfetti se indossati sui capelli raccolti.

Ma il bucket hat non è adatto solo a look casual o da sera. Possiamo indossarlo in qualunque occasione. Outfit chic da giorno possono essere accompagnati da un cappello da pescatore abbinato. Anche un leggero vestito primaverile acquista punti con un bucket hat. L’importante è saper scegliere il modello giusto per ogni occasione!