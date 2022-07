Le temperature di queste settimane stanno mettendo a dura prova tutta la popolazione, ma soprattutto gli anziani e i soggetti più deboli. Gli esperti consigliano di non uscire nelle ore più calde della giornata, di coprire sempre il capo e bere per evitare la disidratazione.

L’acqua è la bevanda migliore per contrastare la sete. Non ha calorie, controindicazioni, elimina le tossine, aiuta la digestione, e così via. Ma in estate possiamo anche rinfrescarci con delle bevande preparate in casa e che potrebbero fare bene alla salute.

Questa fresca bevanda potrebbe accelerare il metabolismo e far dimagrire

Nelle giornate estive non solo con l’acqua, ma possiamo dissetarci anche con un invitante tè nella versione “ice”. Possiamo prepararlo in tantissimi gusti. Ma la ricetta che forniremo nelle prossime righe avrà come protagonisti: il tè verde, la menta e lo zenzero.

Sappiamo tutti quanto il tè verde sia salutare e ricco di proprietà benefiche. Infatti, secondo gli esperti, questa bevanda potrebbe avere degli effetti antinfiammatori e rafforzare le difese antiossidanti. Inoltre il tè verde avrebbe la capacità di accelerare il metabolismo, facilitare il dimagrimento e contrastare la cellulite grazie all’effetto diuretico.

Anche lo zenzero avrebbe delle proprietà antinfiammatorie e benefiche per il nostro organismo. Mentre la menta sarebbe ricca di vitamine e minerali, oltre a rinfrescare e profumare l’alito cattivo.

Ma ecco gli ingredienti per preparare questo tè gustoso e salutare:

1 litro di acqua;

3 cucchiai di tè verde o 2 bustine di tè verde;

15 foglie di menta;

zenzero q.b.;

miele q.b. (facoltativo).

Preparazione

Preparare il tè verde con zenzero e menta è davvero molto semplice. Scaldiamo l’acqua, uniamo la radice di zenzero grattugiata e le foglie di menta. Dopo qualche minuto, spegniamo il fuoco e versiamo l’acqua in un contenitore con le foglie di tè verde. Lasciamolo in infusione per almeno 10 minuti.

Al termine di questo tempo, filtriamo la nostra bevanda. Lasciamo raffreddare e quando sarà pronta, versiamola in una brocca e riponiamola in frigorifero. Possiamo bere il tè in qualunque momento, aggiungendo dei cubetti di ghiaccio. Se vogliamo rendere la bevanda più dolce, possiamo unire del miele.

Ma facciamo attenzione, perché il tè contiene caffeina che, se assunta in grandi quantità, potrebbe provocare ansia, tachicardia, insonnia, e così via. Cerchiamo di non superare mai la soglia di tollerabilità.

Questa fresca bevanda potrebbe accelerare il metabolismo e placare la sete. Ma avrebbe anche delle proprietà benefiche per il nostro organismo.

