Le polpette sono una preparazione a base di carne macinata, uova, formaggio e pepe. Da poter consumare al sugo, fritte, cotte al vapore con pisellini e carote o in friggitrice ad aria. Ottime se aggiunte alla pasta in brodo.

Amate da grandi e piccini per il loro gusto ineguagliabile capace di impreziosire anche delle semplici verdure al vapore.

Come rendere morbidissime le polpette al sugo e fritte solo con questo ingrediente e senza usare uova, mollica di pane o latte

Le polpette a seconda delle preparazioni e dell’aggiunta o meno di alcuni ingredienti possono risultare più dure o più morbide.

Infatti durante la preparazione di queste prelibatezze il cruccio di tutti è quello di renderle morbide al punto giusto, ed evitare che durante la cottura possano indurirsi. A tal proposito ecco un trucco per renderle morbidissime.

Un metodo utilizzato dalle nostre nonne per ammorbidire l’impasto era l’aggiunta della mollica di pane imbibita nel latte. Questo ingrediente è capace di rendere l’impasto più molliccio e dare alla preparazione una consistenza più morbida. Tuttavia spesso l’aggiunta della mollica di pane potrebbe rendere l’impasto più pesante e alterarne la cottura, rendendola più lunga e difficile.

Al posto della mollica di pane imbibita nel latte potremmo decidere di utilizzare un ingrediente insolito, ossia la ricotta. Aggiungendo qualche cucchiaio di ricotta all’impasto, infatti, le polpette risulteranno morbidissime.

Per chi non ama la ricotta un’altra valida opzione per renderle morbide è l’aggiunta delle patate lesse nell’impasto.

Chicche di croccantezza

Per avere delle polpette morbide dentro ma croccanti fuori è necessario lasciare quanto più possibile l’impasto nel frigorifero. Se c’è tempo meglio prepararle il giorno prima e lasciarle riposare in frigo tutta la notte.

Gli errori da evitare

Secondo gli chef durante la preparazione delle polpette ci sarebbero degli errori che andrebbero assolutamente evitati. Un esempio l’aggiunta di troppe uova con la convinzione che queste ammorbidiscano l’impasto. Le uova in eccesso in realtà rendono solo l’impasto eccessivamente gommoso e difficile da lavorare. Questo ingrediente infatti potrebbe poi richiedere l’aggiunta di pangrattato per compattare l’impasto, che potrebbe a sua volta indurire le polpette.

Inoltre ricordiamo che il segreto per avere le polpette morbidissime è l’impasto stesso. Più è morbido l’impasto più saranno morbide le polpette. Per tale motivo meglio preferire durante la preparazione l’aggiunta del pane raffermo umido che il pan grattato. Che rende l’impasto sicuramente più compatto ma duro.

Quindi ecco come rendere morbidissime le polpette al sugo e fritte.

Approfondimento

Ricetta facile e veloce per preparare delle polpette di ricotta al sugo, da leccarsi i baffi