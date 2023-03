Il cane che si nasconde sotto il letto può essere un brutto segno ma anche tenerissimo, ecco perché

Capita di osservare dubbiosi e talvolta divertiti gli atteggiamenti del cane spesso alquanto bizzarri. D’altronde qualunque padrone sa bene quanta attenzione debba prestarvi, perché ogni sua azione può essere un segnale da interpretare, di cui gioire o preoccuparsi. È proprio quello che accade quando lo troviamo sotto al nostro letto, un’abitudine che può avere varie letture e dunque da non trascurare.

Quando adottiamo un cane dobbiamo rendergli confortevole la casa. Sarà necessario non lasciare in giro cose che possano nuocergli e disporre degli angoli per lui con cuccia o cestino. Nonostante queste attenzioni, però, alcune volte sembra prediligere come luogo il pavimento sottostante il nostro letto. Potremmo infatti trovarlo lì con più o meno frequenza.

Un comportamento canino strano, seppure molto diffuso, che ci porta a domandarci il perché. Andiamo a sviscerare le varie risposte.

Il cane che si nasconde sotto il letto lo fa per paura e non solo

Prima di tutto dobbiamo tenere presente come apparirebbe la parte sottostante del letto al nostro cane. Rappresenterebbe un luogo sicuro e protetto, poiché coperto e nascosto al pari di una tana nell’ambiente naturale. Il primo motivo che potrebbe condurvelo è indubbiamente la paura, qualcosa potrebbe averlo spaventato e spinto a ripararsi lì. D’altronde i cani hanno timore di tante cose, a partire dai rumori forti quali quelli di temporali e fuochi d’artificio. Riflettiamo su cosa sia successo prima che andasse a nascondersi per capire se è questo il caso. Qualora lo fosse, andiamo a rassicurarlo e magari attiriamolo fuori con uno snack. Comportiamoci poi normalmente per trasmettergli sicurezza e tranquillità.

Altre volte alla base di questa sua fuga vi sono un disagio e uno stress più profondo, una situazione simile potrebbe manifestarsi anche quando ingerisce sassi. La causa potrebbe essere l’aver subito un qualche tipo di trauma a livello emotivo. È il caso di cani entrati da poco in casa e reduci da abbandoni o violenze. Oppure di un cucciolo privato troppo presto della madre e dunque con problemi di socializzazione. In questi casi tenderebbe a isolarsi, a tenere la coda tra le gambe e a mostrarsi diffidente. Cerchiamo di conquistare pian piano la sua fiducia, d’aiuto potrebbe essere il parere di un esperto comportamentista. Allo stesso tempo potrebbe essere anche un malessere fisico a spingerlo a rintanarsi. Cerchiamo quindi di captare altri possibili sintomi e cambiamenti nel suo comportamento.

Altri 2 motivi da considerare

Talvolta non vi è nulla di cui preoccuparsi, semplicemente trova quel posto confortevole per riposarsi e dormire. Se gli abbiamo predisposto un’altra sistemazione, probabilmente dovremmo ripensarla perché non agevole e tranquilla come la vuole lui. Il cane che si nasconde sotto il letto quando al di sopra ci siamo noi, seppure potrebbe ricollegarsi anche agli altri fattori finora elencati, è dolcissimo. Infatti sta a significare che ricerca la nostra vicinanza e che è questa a dargli serenità. Insomma una vera e propria dichiarazione di affetto, al pari di alcuni gatti a pancia in su.

Se non graditissima la sua presenza in camera, sarà bene impedirgli l’accesso e fornirgli un angolo altrettanto tranquillo dove stare e a cui abituarlo. Qualora non ci destasse alcun fastidio, ricordiamoci di spazzare frequentemente sotto al letto per mantenere pulito. Inoltre potremmo magari disporvi un cuscino o un tappeto per farlo stare più comodo.