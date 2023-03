Il castello più lungo del Mondo secondo il Guinness dei primati: prepara la valigia perchè si trova a due passi dall’Italia

I castelli ti appassionano? Se sì, ce n’è uno che devi assolutamente visitare. È il più lungo del Mondo, misura per l’esattezza 1051 metri, e si trova non lontano dall’Italia. Andiamo a scoprire dove. Visitare un castello rimane un’esperienza fantastica soprattutto per i bambini.

È un modo per tuffarsi nel passato e lasciarsi affascinare da luoghi bellissimi e misteriosi. Re e fantasmi, storia e leggenda, semplicità e grandezza. Ci sono tutti gli ingredienti per lasciarti senza parole, anche se sei un adulto. Se poi è il castello più lungo di tutti i tempi, non ti resta che partire.

Una terra di castelli

Se pensi a castelli da fiaba che svettano sulle alture, non puoi non pensare alla Germania. Pochi posti al Mondo vantano tante testimonianze di architettura medioevale e di dimore signorili. Secondo una recente stima ce ne sono circa 25mila, anche se solo il 25% è ancora in buone condizioni mentre il 40% è in rovina e di alcuni rimangono solo i ruderi. I più bei castelli tedeschi sono quelli voluti da Ludwig di Baviera. All’epoca costarono moltissimo e mandarono in rovina le casse del regno. Oggi sono un’attrazione turistica gettonatissima. Il castello più famoso fatto costruire dall’eccentrico re è lo Schloss Neuschwanstein che ha ispirato i disegnatori della Disney nella realizzazione degli esterni della “Bella addormentata”.

Il castello più lungo del Mondo

Se sei alla ricerca non solo della bellezza ma anche della singolarità, devi spostarti lungo il confine con l’Austria sulle rive del fiume Salzach. Qui si erge il castello di Burghausen che non è solo magnifico ma vanta anche un primato, quello di essere il più lungo del Mondo. Non si tratta di una diceria ma di un riconoscimento del Guinness World Record che lo considera il più lungo di tutti i tempi. In stile gotico, occupa una posizione strategica per la difesa dei confini. Mentre gli altri castelli negli anni hanno subito demolizioni, il castello di Burghausen ha conosciuto diversi interventi di ampliamento fino a raggiungere le dimensioni attuali. Il complesso si estende su uno stretto crinale che domina la città di Burghausen. È un susseguirsi di cinque grandi cortili, uno per ogni sezione della fortificazione che si raccoglie intorno al possente castello centrale, posto sulla punta meridionale della collina. Era la seconda residenza dei duchi della Bassa Baviera, i Wittelsbach.

La campagna bavarese

Si può raggiungere il castello in un’ora e mezza partendo da Monaco di Baviera, da Linz o da Salisburgo, in Austria. La visita della rocca è un’occasione per conoscere la campagna bavarese con i suoi paesini pittoreschi, a cominciare dal borgo di Burghausen che sorge ai piedi del castello. Il centro storico esprime l’anima più autentica della Baviera con i palazzi signorili dai colori caldi e delicati.

Prima di andar via assaggia alcuni piatti tipici. La cucina bavarese è generosa e abbondante nelle porzioni. Scegli una trattoria tipica dove puoi anche solo sederti per bere dell’ottima birra. E se hai fame ordina uno stinco di maiale o un arrosto, con insalata di crauti o canederli di patate. L’arrosto è tenero e croccante e si serve con una salsa speziata molto gustosa, un piatto per chi ama i sapori pieni.