Il cancro rappresenta una delle cause significative di morte. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i morti per cancro nel Mondo, nel 2020, sono stati 10 milioni. Secondo una statistica del National Cancer Istitute (NIH) si stima che il 39,5% delle persone, negli Stati Uniti, riceverà una diagnosi di cancro nel corso della vita. Non va meglio in Italia, la stima ISTAT del 2017 rapportata al 2020 prevede 183.200 persone morte di tumore.

Un recente studio ha rilevato che l’abuso di determinati farmaci aumenta la possibilità di contrarre il cancro al colon retto nelle persone con età inferiore a 50 anni.

Il termine cancro è un termine generico e raggruppa molte malattie che possono colpire tutto il corpo. Ed è proprio questo che a volte crea confusione e dubbi nelle persone. Tra i tanti dubbi la domanda più frequente è se il cancro è contagioso e si può trasmettere a persone o animali?

Gli studiosi sul cancro sono in continua evoluzione e non è più visto come una condanna a morte. Le ricerche e le nuove cure hanno permesso di ottenere risultati positivi negli ultimi anni.

Il cancro è contagioso e si può trasmettere a persone o animali?

I tassi di mortalità dipendono molto dal tipo di cancro. Secondo il NIH, la sopravvivenza delle persone colpite da cancro è migliorata. Ad esempio, negli Stati Uniti la probabilità di morire di cancro è diminuita costantemente dagli anni 90.

Il cancro al seno, alla prostata e alla tiroide, hanno tassi di sopravvivenza del 90%. Anche per gli altri tumori si è avuta una forte diminuzione. Un rapporto pubblicato su ACS Journals a marzo del 2020, conclude che i tassi di mortalità sono diminuiti in media del’1,5% all’anno, considerando un fattore temporale dal 2001 al 2017.

Un falso mito sul cancro è quello del contagio. Il cancro non è contagioso, la persona che ha contratto il cancro non può trasmetterlo agli altri. Tuttavia, alcune malattie sono trasmissibili, come l’epatite B e C e il virus del papilloma umano (HPV).

Inoltre, gli scienziati hanno documentato sul “The Oncologist” che tumori in alcuni animali, tra cui i diavoli della Tasmania e i cani, possono causare tumori trasmissibili fatali.