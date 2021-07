L’estate regala bei momenti da vivere in compagnia, tra il mare, le ferie e le giornate all’aperto a godersi il bel tempo. Eppure, con il caldo e l’afa, spesso molte persone vedono peggiorare un problema molto comune. Infatti, tutti coloro che hanno in genere i capelli secchi d’estate vedono peggiorare la situazione.

Tra la salsedine, il sole ed il caldo non è solo la pelle ad essere messa a dura prova, ma anche i capelli. Ecco perché per correre ai ripari si può usare una pianta molto speciale.

Cos’è e a cosa serve l’Altea

L’Altea è una pianta appartenente alla famiglia delle Malvaceae che da secoli viene impiegata per trattare una serie di disturbi. Infatti, contiene sostanze come flavonoidi, mucillagini, polifenoli, amido e pectine che permettono di aiutare in determinate situazioni.

Tra queste, gli estratti di altea sono perfetti per trattare il mal di gola e le infiammazioni in generale. Inoltre, la pianta sembrerebbe agire da decongestionante per tosse e raffreddore e fornisce un valido aiuto in caso di gengiviti ascessi e infezioni alle mucose intestinali.

Infine, l’altea è fantastica per la cura dei capelli secchi, sottili e tendenti al crespo.

Diremo addio ai capelli secchi e sciupati con questa pianta che in pochi conoscono

Come abbiamo visto, l’altea è da sempre impiegata in ambito medico per diversi motivi ed è anche molto importante per la cura dei capelli. In effetti, riesce ad assorbire e trattenere l’acqua per poi rilasciarla in seguito. Quindi, con l’altea è possibile idratare e rendere più gestibili i capelli. Così, diremo addio ai capelli secchi e sciupati con questa pianta che in pochi conoscono.

L’altea è sensazionale per i capelli in quanto li rende più morbidi, voluminosi e pieni di vita. Per cui, se si desidera provare gli effetti di questa pianta, il modo più semplice è di acquistare della polvere di Altea e fare un impacco con dell’acqua calda.

Concludendo, la cura dei capelli è fondamentale per mantenerli forti e in salute soprattutto d’estate e con l’altea avremo un alleato in più.