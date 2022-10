Il Cancro attraverserà un momento difficile mentre questi segni voleranno alti

Ecco le previsioni degli Astri per la fine di ottobre. La scorsa settimana il segno top era il Leone. Questo weekend invece questi quattro segni nel dettaglio vivranno gioie, dolori, amori e fortune. A cominciare dall’Ariete che nella relazione viaggia tranquillo col vento in poppa- le discussioni non rappresentano più uno scossone al rapporto di coppia. Entrambi i partner hanno imparato a non infuocarsi e invece a dialogare. I single saranno in grado di confrontarsi con gli altri con maggiore distanza e serenità. Ci sarà particolare intesa con il Sagittario. D’altro canto la crescente insofferenza per la posizione ricoperta a lavoro spinge a cercare nuovi sbocchi. La perseveranza con cui si esplorano altre possibilità è onorevole: un colpo di fortuna farà vedere ciò che ancora non si era considerato.

Il Cancro attraverserà un momento difficile ma saprà uscirne

Sul posto di lavoro per i Cancro lungaggini e burocrazie inutili faranno faticare più del previsto. Ci vuole solo un po’ di pazienza: la soluzione è vicina. Non è il caso di perdere il lume della ragione proprio ora, quando i progetti volgono al termine. Ci si sentirà però deboli e affaticati. In amore le simpatie col Leone saranno fortissime, anche se si sta attraversando un momento di insolita pazienza. I piccoli capricci saranno tollerati, come pure i comportamenti irrazionali. Ma sotto sotto i cancerini potrebbero scoppiare da un momento all’altro. I single troveranno l’amore se partiranno per un bel viaggio. Quindi, in conclusione, Cancro attraverserà un momento difficile sul lavoro ma dovranno tenere duro perché tutto si risolverà.

Gemelli e Ariete vivranno degli screzi

Gemelli dovrà deporre l’ascia di guerra nella coppia per potersi concentrare su progetti lasciati indietro da troppo tempo. La stabilità ottenuta potrebbe però nascondere una noia repressa. I single non dovranno esporsi troppo: gli approfittatori sono troppi e tutti dietro l’angolo. A lavoro finalmente i Gemellini hanno iniziato a guardarsi intorno. Le responsabilità sono sempre maggiori e vengono loro affidate anche quando non corrispondono ad altrettante soddisfazioni professionali. C’è anche poca collaborazione tra colleghi. Non il massimo della fortuna, insomma: screzi in particolare con un Ariete testardo e caparbio. Almeno la forma fisica sarà invidiabile!

La Bilancia vivrà tensioni con lo Scorpione

Il transito dei pianeti nel cielo della Bilancia favorirà progetti e momenti di complicità con il partner. L’umore volerà e non sfuggiranno le occasioni per stare insieme. I single assaporeranno la gioia di incontri brevi e intensi. Questo anche se l’incertezza delle ultime settimane ha tenuto parecchio sulle spine. Tuttavia gli Astri sembrano predire una tregua. Rispettare le scadenze sarà importante per non farsi prendere dall’agitazione, perché presto si potrà ottenere ciò che si desidera: basta tenere duro.