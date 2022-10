Questa settimana il Leone dovrà evitare le polemiche ma questi segni vinceranno

Anche questa settimana il quadro astrale cambia e si modifica per portare soldi, fortuna e amore ad alcuni segni, lasciando a bocca asciutta altri. L’Ariete dovrà fare della perseveranza la sua forza e si vedrà premiato. I Gemelli dovranno deporre l’ascia di guerra nella coppia e ripartire da zero. Il Cancro sta mostrando pazienza, ma rischia di scoppiare da un momento all’altro. Un altro segno otterrà ciò per cui ha tanto faticato, mentre un altro ancora non si farà spaventare da nulla.

Questa settimana il Leone dovrà evitare le polemiche

Ecco tutte le previsioni nel dettaglio, a partire dal segno top del periodo; questa settimana il Leone dovrà evitare le polemiche, ma non ce ne sarà per nessuno. Si avvicina un periodo di coccole e attenzioni, in cui i leoncini saranno pieni di sogni e idee da realizzare. Avanti tutta, ma attenzione ai sentimenti che potrebbero essere travolgenti. Il Leone vivrà di puri slanci passionali all’interno della coppia. Chi è single e propenso a cercare nuove emozioni potrebbe nascondere un’insoddisfazione di fondo. Sarebbe bene ascoltarsi di più e prestare attenzione ai segnali di Cancro e Capricorno.

In ufficio ci si sentirà mancare un po’ il terreno sotto ai piedi, ma niente di grave: basta ridurre le polemiche, anche se questo significa andare un po’ contro la propria natura. Una maggiore flessibilità, però, sarà la chiave per il successo.

Come vive le storie d’amore il segno del Sagittario?

Il Sagittario si sentirà stanco, ma è una stanchezza più mentale che fisica. Ci vuole un po’ di ottimismo, anche perché in amore ci sarà molta comprensione. L’empatia tipica di questo segno sarà un tratto molto apprezzato dal partner, che amerà il modo in cui si riesce a trasformare anche i piccoli momenti in qualcosa di magico. I single saranno particolarmente attraenti grazie a una luce tutta nuova: occasioni con l’Ariete dietro l’angolo, mentre meglio non dar retta ai Pesci.

La condizione astrale parla chiaro: la fatica fatta per ottenere certi risultati e concretizzare i progetti a lungo termine inizia a dare i suoi frutti. Anche se l’orizzonte sembra lontano e non molto roseo, le stelle ripagheranno il Sagittario molto presto di ogni impegno preso: è solo lo stato d’animo a imbronciare e trarre in inganno.

Questo segno presto otterrà ciò per cui ha faticato

Infine i Pesci che, dopo settimane di conflitti in casa, si sentiranno fortissimi e senza paura. Nulla può spaventarli: forti, motivati, nessuna delle vecchie ansie sembrerà infrangere questa condizione sentimentale. I single si sentiranno realizzati e desiderosi di divertimento: bene assecondare questa sensazione. Grande feeling con la Vergine, mentre i Sagittario saranno un po’ troppo ostili. Sul lavoro ci vorrà coraggio e fermezza nel portare avanti le proprie idee. Attenzione alle malelingue: vanno messe a tacere subito, solo così si consoliderà la stima che i capi ripongono nei nati sotto questo segno. È anche il momento propizio per fare carriera.

