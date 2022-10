Quali sono i segni zodiacali compatibili con lo Scorpione in amore e amicizia

Quando si parla dei segni zodiacali più cattivi, più pericolosi e vendicativi si pensa subito allo Scorpione. È lui infatti ad avere la fama negativa per eccellenza e a suscitare sempre un certo timore negli altri segni.

Lo Scorpione è il segno che interessa tutti i nati tra il 23 ottobre e il 21 novembre, sebbene alcuni si trovino a ridosso di Bilancia e Sagittario. In questo caso si parlerà di segno cuspide e avrà delle caratteristiche aggiuntive.

Il carattere fumoso e combattivo dello Scorpione dipende da Marte che lo governa. Accanto allo stesso troviamo però anche Plutone, pianeta strettamente connesso al mistero.

Data questa combinazione i nati sotto questo segno spesso sono anche tra i più affascinanti dello zodiaco.

Lo Scorpione non ha paura di stare fuori dal coro, anzi si può dire che sia una condizione naturale per lui e motivo di orgoglio. Sta stretto nelle convenzioni, incluse quelle sociali e ama la propria solitudine. Altresì tende a essere molto diffidente verso gli altri.

Tutte queste caratteristiche però non escludono ovviamente che abbia rapporti con gli altri, semplicemente sarà molto selettivo verso gli stessi.

Con chi va d’accordo, quali sono i segni zodiacali compatibili con lo Scorpione

Sebbene possa apparire incostante e preso da se stesso, lo Scorpione sa essere molto passionale e calarsi completamente in una relazione. A patto che sia con la persona giusta.

In amore cerca emozioni forti ma anche fiducia illimitata e lealtà, questo vuole trovare nel partner ideale. Anche in amicizia è molto severo, pretende molto dagli altri ma vi è da dire che nonostante gli sbalzi di umore è un amico fidato.

Infatti, ad alcuni valori in cui crede fermamente non verrebbe mai meno se non spinto dagli altri.

Motivo per cui anche i propri amici li sceglie accuratamente e devono rispondere a determinati criteri.

Non va affatto d’accordo con la Bilancia, infatti potrebbe trovarla priva di stimoli. Il loro rapporto propenderebbe sempre a cedere sempre davanti all’irruenza dello Scorpione che inevitabilmente si annoierebbe.

L’Acquario, che è tra i segni più pazienti dello zodiaco, neanche è tra i favoriti. In lui troverà una persona troppo poco realista per avervi condivisione.

Al contrario, troppo schematico e convenzionale è invece il Toro, le cui priorità entrano in contrasto con quelle dello Scorpione. Mancherebbero per lui i momenti di evasione.

Non va meglio coi Gemelli, in presenza dei quali starà guardingo. La loro incostanza difficilmente porterà lo Scorpione ad aprirsi.

Partner ideale e amici

Una certa ambiguità contraddistingue il rapporto tra lo Scorpione e i segni di fuoco. A primo acchito potrebbero sembrare perfetti ma non è così. Mal tollera il narcisismo del Leone che rischia di rubargli completamente la scena.

Altresì dopo una prima sintonia, potrebbe trovare il Sagittario poco concreto per i suoi gusti.

L’Ariete potrebbe dargli pane per i suoi denti, il che sarebbe perfetto se non fosse che potrebbero arrivare ben presto a un clima bellicoso.

Ecco quindi quali sono i segni zodiacali compatibili con lo Scorpione realmente.

Ovviamente lo Scorpione, con il quale non ci vorrà molto per comprendersi e potrebbero addirittura trovare assieme un equilibrio.

Sorprendentemente anche coi Pesci va d’amore e d’accordo. Sa riportarli coi piedi per terra ma allo stesso tempo lasciarsi trasportare dai loro sogni. In più la loro sensibilità riesce a spaccare la dura corazza dello Scorpione.

Il Cancro saprà trovare sempre del tempo per lui e lo coprirà di attenzioni. Questo appaga enormemente lo Scorpione che in contemporanea ne apprezzerà anche l’empatia e la lealtà.

Un duo perfetto è Scorpione e Capricorno, un’unione pragmatica ma anche intellettiva. Si smorzeranno gli angoli a vicenda.

Gradita anche la compagnia della Vergine, che funge da stimolo con la sua intransigenza e il forte ancoraggio ad alcuni ideali. In lei lo Scorpione troverà una persona che rispecchia i suoi criteri di affidabilità e serietà.