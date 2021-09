Il cancro al colon-retto e l’effetto di questo comunissimo farmaco secondo la scienza

Quando si parla di prevenzione bisogna sempre andarci cauti. A parte screening periodici e uno stile di vita sano, ogni presunta soluzione preventiva al cancro è da prendere con le pinze. Eppure una recente ricerca dimostrerebbe l’effetto benefico dell’aspirinetta sui tumori di tipo gastro-intestinale. Si parla proprio del cancro al colon-retto e l’effetto di questo comunissimo farmaco secondo la scienza, ma solo in certi casi. Lo studio che l’ha scoperto è stato portato avanti da due squadre di medici, provenienti dal Massachusetts General Hospital e dall’Università di Harvard. I ricercatori hanno studiato ben 95.000 soggetti, di cui hanno studiato i comportamenti per oltre 35 anni.

L’aspirinetta o cardioaspirina è un farmaco analgesico e antinfiammatorio. Viene usato soprattutto per curare le malattie reumatiche, infiammazioni che possono interessare articolazioni, cuore, pelle e cervello, e contro le malattie cardiovascolari. Per questo, l’aspirinetta è un medicinale usato principalmente dagli anziani, diciamo dai 65 anni in su. La ricerca portata avanti da Massachusetts General Hospital e Università di Harvard ha preso come riferimento proprio questa porzione di popolazione.

Diverse ricerche avevano ipotizzato che l’uso frequente di aspirinetta prevenisse il cancro al colon nella fascia d’età compresa tra i 50 e i 70 anni. La ricerca in questione, invece, prova che l’uso dell’aspirinetta può prevenire l’insorgenza di questo tumore anche dopo i 70 anni. Secondo i dati analizzati dai ricercatori, l’aspirinetta ridurrebbe del 20% la probabilità di ammalarsi. Attenzione però, perché un fattore cruciale è il momento in cui i soggetti hanno cominciato ad assumere il farmaco. Nei soggetti che hanno iniziato la cura a base di aspirinetta dopo i 70 anni, i ricercatori non hanno notato alcun effetto benefico.

Dobbiamo tutti iniziare ad assumere questo farmaco dopo i 70 anni?

Nonostante i rilevanti risultati a cui è arrivato lo studio, non possiamo iniziare ad assumere l’aspirinetta nella speranza di prevenire il cancro al colon. L’aspirinetta è un farmaco prescritto a soggetti a rischio di malattie cardiovascolari. Se preso senza criterio può essere dannoso, fino a provocare emorragie interne. I ricercatori chiudono il loro studio scoraggiando i soggetti a cominciare ad assumere aspirinetta senza prescrizione medica. Tuttavia, incoraggiano a prolungare l’uso dopo i 70 anni qualora abbiano cominciato ad assumerla prima. Così facendo, la probabilità di abbassare il rischio di cancro al colon-retto è sensibile.

