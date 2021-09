La potatura è un intervento molto importante che favorisce la crescita della pianta e ne garantisce lo stato di buona salute.

Durante il periodo autunnale è necessario eseguire la potatura di diversi arbusti e piante, ed è un’operazione che deve essere eseguita attentamente.

È bene sapere che quando rimuoviamo i rami vecchi favoriamo la crescita di quelli nuovi che, di conseguenza, si sviluppano in maniera ottimale.

Se la nostra pianta è sofferente sarà fondamentale eliminare le parti malate o secche, in questo modo garantiremo anche l’ingresso d’aria all’interno della sua chioma.

In pochi sanno come effettuare una potatura autunnale corretta e quali piante ne necessitino

L’autunno è una stagione ideale per la potatura poiché le piante, quando perdono le foglie, entrano automaticamente in riposo vegetativo.

Quando queste avranno perso le foglie, sarà anche più semplice individuare il punto esatto dove potare i rami, essendo più spoglie in questo periodo dell’anno.

In commercio troviamo diversi utensili adatti alla potatura: per esempio il seghetto, le cesoie oppure le apposite forbici per siepi.

In ogni caso, prima di effettuare qualunque taglio di potatura è fondamentale disinfettare la lama degli utensili scelti.

Prima di iniziare, accertiamoci che le lame siano affilate e ci permettano di effettuare un taglio preciso, lasciando la superficie del ramo perfettamente liscia.

Le ferite sui rami, causate dalla potatura, possono provocare pericolose malattie fungine ed è meglio ridurre questo rischio il più possibile.

Non tutti sanno che è possibile proteggere il nostro orto da malattie fungine grazie a questo semplice rimedio naturale accessibile a tutti.

Nel caso effettuassimo tagli di una certa importanza, sarebbe consigliabile proteggere la ferita con dei prodotti rameici.

Quali piante potare

In questo periodo dell’anno, per prima cosa potremo potare gli alberi da frutto eliminando i rami secchi o quelli cresciuti in maniera irregolare.

Ovviamente, ogni pianta è diversa dall’altra in quanto ad esigenze. Per esempio il pero ed il kiwi andranno potati al termine della stagione invernale.

Sulle piante sempreverdi invece, la potatura si esegue in autunno poiché queste sono in grado di resistere anche alle basse temperature che sono in arrivo.

Pe esempio può essere effettuata sull’agrifoglio, una straordinaria pianta resistente al freddo ideale per decorare giardini e balconi.

Quali non potare in autunno

A differenza di quanto si potrebbe pensare, in autunno non vanno potate le ortensie e le piante aromatiche che hanno caratterizzato i mesi caldi.

