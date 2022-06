Chi non investirebbe i propri risparmi in uno strumento che garantisce il raddoppio del capitale? Se poi questo titolo fosse garantito dallo Stato, l’interesse sarebbe ancora maggiore. Ebbene un Buono del Tesoro poliennale se acquistato adesso offre l’opportunità di guadagnare oltre il 100% se il risparmiatore lo mantiene in portafoglio fino alla scadenza. Scopriamo qual è questo BTP.

I forti ribassi dei mercati finanziari delle ultime settimane hanno toccato anche le obbligazioni. Anche i titoli di Stato hanno subito delle forti riduzioni di prezzo e questo ha fatto alzare di molto i loro rendimenti a scadenza. In questo preciso periodo storico i prezzi delle obbligazioni governative sono al livello di saldo ma non lo rimarranno ancora a lungo. Oggi è possibile fare degli affari e cogliere occasioni di guadagno a basso rischio sfruttando l’annuncio dello scudo anti spread. In particolare tre Buoni del Tesoro poliennale potrebbero essere interessanti per una diversificazione del portafoglio nel breve, medio e lungo periodo.

Il BTP che farà guadagnare oltre il 100% in modo garantito nei prossimi anni facendo raddoppiare i soldi investiti

Al momento di questa analisi solo un Buono del Tesoro poliennale tra tutti quelli quotati in Borsa garantisce un rendimento netto superiore al 4% annuo. Ma questo BTP ha un’altra caratteristica molto interessante. Chi lo acquista oggi si garantisce a scadenza il raddoppio del capitale investito.

Il BTP che farà guadagnare oltre il 100% a chi lo acquista adesso, scadrà a settembre del 2051 (Isin: IT0005425233). L’acquisto al prezzo attuale garantisce a scadenza più del raddoppio del capitale investito. Sono due i motivi che assicurano questo risultato. Il Ministero delle finanze ha emesso questo BTP. Quindi lo Stato garantisce il rimborso del capitale a scadenza ed il pagamento delle cedole per i prossimi 29 anni.

Inoltre chi acquista oggi questo titolo lo pagherà attorno ai 64 centesimi. Poiché il rimborso avverrà a 100 centesimi, il risparmiatore che lo manterrà in portafoglio fino alla scadenza potrà godere del guadagno in conto capitale. Infatti l’investitore che acquista il BTP e lo mantiene fino al 2051, avrà la certezza di ottenere un rimborso di 100 centesimi per ogni obbligazione detenuta. Inoltre il risparmiatore potrà godere anche delle cedole annuali. Infatti il BTP distribuisce ogni anno un coupon lordo dell’1,7%. La somma dell’incremento di prezzo del titolo e delle varie cedole distribuite negli anni, garantiscono un rendimento totale del 118% circa.

