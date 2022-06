Insalata di riso, pasta fredda e panini volanti sono i piatti più consumati dell’estate, che alleviano il caldo torrido di queste giornate.

Di recente abbiamo suggerito la ricetta dei fusilli alla mediterranea, con pomodorini, Feta, olive e cipolle per un risultato spettacolare senza perdere ore ai fornelli.

D’altra parte, ci sono alcuni momenti in cui vorremmo evitare i primi piatti di pasta o riso e desideriamo piuttosto una bella insalatona ricca e colorata. Gli ingredienti più classici sono certamente lattuga, tonno e mais, ma esistono tantissime varianti che possono addirittura rendere l’insalata un piatto gourmet.

Molti non ci crederanno, ma tra queste varianti una prevede anche dei pezzettini di frutta e non solo mele o pere. A questo proposito, gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad una ricetta prettamente estiva, con ingredienti dolci e salati. Un connubio di frutta e verdura, arricchito da alcuni dettagli di gusto e originalità. Vediamola subito.

Al posto dei soliti primi piatti freddi, questa insalata estiva è ideale per un pranzo gustoso e leggero

Iniziamo proprio dagli ingredienti per 2 persone, per cui avremo bisogno di:

150 grammi di valeriana;

100 grammi di ceci precotti;

150 grammi di pomodorini;

2 cucchiai di capperi;

1 pesca;

pane;

olio e origano q.b.

Passiamo al procedimento, che richiederà non più di 10 minuti contati.

Procedimento

Per prima cosa laviamo la valeriana, scoliamola e mettiamola in una ciotola. Sciacquiamo anche ceci e pomodorini, tagliamo questi ultimi in due parti quasi uguali e uniamo il tutto alla valeriana.

Nel frattempo, tagliamo il pane a forma di crostini da arrostire in padella su entrambi i lati. Una volta dorati, possiamo decidere se lasciarli così come sono o sbriciolarli per dare all’insalata una certa croccantezza.

Dopo il pane passiamo alla pesca, che dovremo lavare, sbucciare e tagliare a fettine, anche queste da arrostire in padella su entrambi i lati.

Aggiungiamoli all’insalata e concludiamo con i due cucchiai di capperi. Condiamo con un filo d’olio extravergine e origano, mescoliamo per bene e gustiamola subito.

Il retrogusto dolciastro della pesca stempera il salato dei capperi, per cui non saranno necessari né il sale né eventuali erbe aromatiche.

Al posto dei soliti primi, questo semplice manicaretto è perfetto anche come pranzo al sacco. Quando vogliamo restare leggeri, non c’è niente di meglio di un’insalata sfiziosa e originale proprio come questa.

