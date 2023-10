A chi appartiene il marchio Yoox, da chi è stato inventato, quanto fattura e quanto vale

È un’azienda italiana che opera nel settore delle vendite online trattando beni di lusso, alta moda e design. È oggi tra le maggiori società che si occupano di moda e lusso online. La società è stata quotata in borsa nel giugno del 2018.

Su chiama Yoox Net-A-Porter Group S.p.A dopo la fusione tra Yoox Group e The Net-A-Porter Group 2 giganti che si occupano di moda e lusso. La Yoox S.p.A è stata fondata nel 2000 da Federico Marchetti con l’aiuto del fondo Benchmark Capital. Federico Marchetti ha spiegato quale è stata la sua intenzione e la sua strategia fin da subito dopo la creazione del marchio. Il suo obiettivo era quello di far crescere l’azienda e assumere molti dipendenti, vendendo parti di essa ogni volta che riceveva offerte importanti. Non era il suo guadagno personale l’obiettivo primario ma far diventare il marchio uno dei più influenti. Le quote vendute sono state tante e ora a lui è rimasto un 3,9% secondo quando affermato. Una strategia che si è rivelata vincente e che ha portato ottimi risultati.

Il 50% della società appartiene alla holding svizzera Richemont che possiede la Net-A-Porter, il restante 50% appartiene a soci diversi. Federico Marchetti continua a guidare questa importante realtà, Natalie Massenet, fondatrice e Presidente Esecutivo di Net-A-Porter, ricopre il ruolo di Presidente.

Preparazione ed esperienza

A chi appartiene il marchio Yoox? Il maggiore azionista è la Richemont holding svizzera. La Yoox ha raggiunto nel 2017 un fatturato di 2,1 miliardi di euro e nel 2018 aveva 4.700 dipendenti. L’azienda è nata in un magazzino, invece dei classici garage americani. Quel magazzino è ancora oggi il cuore di una società che migliora i suoi numeri di anno in anno. Partito dalla provincia di Ravenna con le idee chiare, mettere insieme internet e moda, Marchetti è riuscito in un’impresa che tutti consideravano impossibile.

Il marchio è arrivato a valere 5,4 miliardi e Federico Marchetti è diventato uno dei manager e creator più famosi del Mondo. Laureato alla Bocconi nel 1993, consegue un master MBA alla Columbia University e lavora come consulente finanziario. Studio, idee e talento hanno portato i risultati. Yoox ha permesso agli utenti di comprare marchi del lusso online e di avere direttamente a casa orologi da 140.000 euro. Tra le 40 maggiori realtà della Borsa Italiana, vende oggetti di lusso in 180 Paesi.

A chi appartiene il marchio Yoox e quali sono i numeri impressionanti

E dire che il punto di partenza della Richemond era stato quello di consolidare il valore di 1,44 miliardi di euro grazie ai mercati del Nord America e della Gran Bretagna. Questi hanno da subito rappresentato il 28% dei ricavi e il 15% dei ricavi. Ora anche altri Continenti partecipano pesantemente alla formazione degli utili.

La base di 2 milioni di clienti si è molto allargata e i visitatori del sito hanno sono più di 24 milioni. I rendimenti di mercato sono tutti in salita secondo le previsioni delle agenzie di rating. Paragonata alla storia di una delle tante società della Silicon Valley, Yoox sembra avere poco di italiano. E invece è proprio la provincia Italia a dare imput di questo tipo che tengono a galla l’economia del nostro Paese. In attesa che numerosi altri esempi ci riportino allo splendore di un tempo.