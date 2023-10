Domani per i mercati è una prova del nove molto importante-Foto da imagoeconomica

Ci siamo. Come ogni strategia e percorso campione si giunge a determinati punti dove d’obbligo c’è la verifica delle proprie previsioni. Domani è un setup rosso mensile, che risulta collegato a quello del 30 ottobre (nero annuale) e al 30 novembre (rosso annuale). Cosa verificheremo domani? Se ci sarà o meno il rally natalizio, e se l’anno chiuderà o meno su valori più bassi degli attuali, o più alti. Non vediamo vie di mezzo. Domani per i mercati è una prova del nove molto importante. Dinanzi a noi nei prossimi due mesi ci sarà un +10% o un -10%?

Il setup rosso ci preoccupa da diversi mesi

Nonostante la ciclicità stagionale e le probabilità a favore per l’anno in corso che sono venute da diversi nostri indicatori, su tutti prevale il nostro conteggio del tempo. Questo accompagna le dinamiche dei prezzi e potrebbe anche cambiarle. Ed è proprio quello che è accaduto negli ultimi mesi. Il setup rosso del 4 agosto, come da attese ha intercettato un massimo, a seguire ci sono quelli del 29 settembre, poi del 30 ottobre che sono neri, e poi quello del 30 novembre che è rosso.

Abbiamo analizzato e catalogato un’alterannza con probabilità del 70% fra i nostri setup, e a un massimo in una data corrisponde il minimo nella successiva e viceversa.

Domani per i mercati è una prova del nove molto importante

Alle ore 16:00 della seduta di contrattazione del giorno 16 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.310

Eurostoxx Future

4.136

Ftse Mib Future

28.180

S&P500

4.338,24.

La volatilità sembra aver generato un segnale di minimo. Le cose non si mettono bene.

Se nei prossimi giorni non reggeranno i minimi del 9 e 13 ottobre prepariamoci a un sell off altrimenti al rally natalizio. Si deciderà a parer nostro tutto domani.

Lettura consigliata

Ecco quanti soldi spendi per incontrare Chiara Ferragni nel suo nuovo negozio a Roma