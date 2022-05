Tra Milano e Bologna c’è un borgo meraviglioso con un duomo romanico e perfetto per una gita domenicale

Con maggio possiamo definitivamente dire che la bella stagione è arrivata. Ricominciano i pic nic nei parchi e sulle rive dei fiumi e le famiglie cercano di trovare dei bei posti in cui trascorrere una domenica diversa dalle altre. Noi italiani siamo molto fortunati come popolo perché, oltre ad avere dei paesaggi meravigliosi e delle cittadine uniche al Mondo, possiamo trovare delle ottime soluzioni ovunque. Infatti, da Nord a Sud l’Italia è piena di luoghi perfetti per una gita in famiglia nella natura e nella bellezza. In particolare, tra Milano e Bologna c’è un borgo meraviglioso con un duomo romanico che merita assolutamente una visita.

Fidenza

La cittadina in questione si trova nella provincia di Parma, a un’ora sia da Milano sia da Bologna. Parliamo di Fidenza, un borgo che affonda le sue radici all’epoca romana. Dell’epoca romana, purtroppo, resta poco, perché la città fu distrutta durante le invasioni barbariche. Tuttavia, grazie al ritrovamento di reliquie molto importanti per la cristianità la città ritrovò un nuovo inizio.

Si tratta delle reliquie di San Donnino e grazie a questo ritrovamento si decise di costruire una chiesa. Inoltre, il borgo è stato ed è una tappa della via Francigena molto gradita dai pellegrini, perché lega arte, cultura e fede. Ciò che i visitatori in generale, però, apprezzano più di tutto è il Duomo, la cattedrale. Parliamo proprio di un capolavoro del genio italiano che segue i dettami dell’arte romanico-padana.

Addirittura, Benedetto Antelami si occupò delle sculture e delle architetture della costruzione. Infatti, ciò che stupisce maggiormente del Duomo è la sua facciata, perché ornata di tantissimi bassorilievi e da statue. Nel Duomo sono poi conservate le reliquie del santo che sono venerate dai pellegrini.

Oltre al Duomo, però, a Fidenza troviamo tanti altri monumenti che meritano una visita. La torre Viscontea, ad esempio, risale al 1364 ed è una delle ultime testimonianze della cinta muraria della Fidenza antica. Dalla cima della torre si può ammirare il panorama della città e i resti del ponte romano. Infine, bisogna visitare assolutamente il Teatro Magnani che presenta un’interessante facciata neoclassica.

