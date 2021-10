Il Bitcoin ora è diretto ben oltre i massimi annuali. Ecco i livelli da monitorare

Nel mese di agosto su queste pagine, il nostro Ufficio Studi aveva indicato che a quei livelli in area 38.000 fosse giunto il momento per tornare compratori.

Da quel momento in poi, la salita è stata di ben oltre il 26%. Cosa attendere da ora in poi e quali sono i livelli da monitorare?

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

A parer nostro, il Bitcoin ora è diretto ben oltre i massimi annuali e per questo motivo andremo a indicare una strategia di investimento con risk reward a favore.

Prima però facciamo una premessa.

Nello stesso periodo, da agosto in poi, i mercati azionari stanno vivendo una fase laterale ribassista. Siamo giunti proprio nei giorni scorsi ad un momento decisivo. Infatti, da settimana prossima capiremo se il ribasso continuerà o meno, e se invece dalla prossima settimana si tornerà al rialzo.

Le criptovalute frattanto, sembrano ben impostate per chiudere l’anno in volata.

Il Bitcoin (BTC EUR), da inizio anno ha segnato il minimo a 22.658,90 ed il massimo a 54.229,70. In questo momento, quota a circa 48.022.

La nostra raccomandazione odierna è la seguente:

il Bitcoin ora è diretto ben oltre i massimi annuali ma ci sono dei livelli chiave da non abbandonare.

Frattanto rimarchiamo le nostre proiezioni fino all’ottobre 2022:

area di minimo attesa 38.415/46.335

area di massimo attesa 70.345/79.114.

Ora se la nostra view si rivelerà corretta, fra alti e bassi, la salita dovrebbe essere a dir poco strepitosa.

Nel prossimo paragrafo indicheremo i livelli chiave da monitorare per chi ha in corso delle operazioni come da nostre precedenti indicazioni operative, e per chi ora volesse effettuare operazioni di breve e medio lungo termine.

Ecco la nostra strategia di investimento per i prossimi 1/3 mesi

Dopo che nelle scorse settimane i prezzi sono andati in stop loss a 36.743, dalla scorsa ottava, in area 41.482 si è formato un nuovo swing rialzista.

Ora, fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 33.792 (questo è il livello di stop loss), saranno possibili rialzi verso il massimo di 54.229,70 e poi 60 mila per/entro al fine di quest’anno.

Il nostro giudizio è ancora Buy .

Come al solito si procederà per step.