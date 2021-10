Le ragioni sono le più disparate: una macchia, il colore sbiadito, voglia di cambiare. Tingere i vestiti è una pratica che tutti utilizzano per le più svariate occasioni. Non molti sanno, però, che tingere i vestiti può essere altamente inquinante e poco ecosostenibile.

Per non parlare poi del costo economico che molto spesso si deve pagare per tingere alcuni tessuti. Fortunatamente non necessariamente dobbiamo tingere i nostri vestiti con metodi costosi per l’ambiente e per le nostre tasche. Finalmente, ecco un metodo economico ed efficace per tingere i tessuti in maniera completamente naturale.

Si tratta di tingere i tessuti con ortaggi e spezie che abbiamo in casa, economici e naturali per l’ambiente. Ma attenzione: questo metodo è possibile solo per alcuni tipi di tessuti in 100% cotone, canapa, lino. Sulle fibre sintetiche, infatti, i coloranti naturali non hanno alcun effetto.

Si possono tingere i tessuti in tantissimi colori diversi, a seconda della spezia o dell’ortaggio che si vuole utilizzare. Per dare un bel colore rosso ciliegia possiamo utilizzare la barbabietola, per il giallo la curcuma. Con i carciofi si ottiene un bel grigio, mentre con i fondi di caffè possiamo ottenere un marrone. Se vogliamo tingere un vestito di verde possiamo usare gli spinaci, per il viola invece usiamo il vino rosso.

Per tingere i tessuti in casa servono alcuni ingredienti:

acqua;

bitartrato di potassio (noto anche come cremor tartaro);

ortaggi e spezie in base al colore che vogliamo dare all’indumento;

sale grosso;

una bacinella per indumenti.

Procedimento

Prima di tutto dobbiamo immergere il tessuto che intendiamo tingere in una bacinella con una soluzione di bitartrato di potassio e acqua (per ogni litro d’acqua scioglieremo un cucchiaio di bitartrato di potassio). Il tessuto dovrà rimanere ammollo per una notte intera. Nel mentre possiamo far bollire gli ortaggi che abbiamo scelto per la nostra tinta per circa un’ora, a fuoco basso e col tappo. Una volta bolliti gli ingredienti possiamo filtrare l’acqua e tenerla da parte. Immergiamo il tessuto che vogliamo tingere (ben strizzato) nell’acqua colorata e lo lasciamo in ammollo per 3 ore prima di strizzarlo e immergerlo in una bacinella con acqua e sale grosso per fissare il colore. Dovremmo lasciare il vestito in ammollo nell’acqua e nel sale per tutta la notte. Controlliamo a questo punto il grado di colorazione ed eventualmente ripetiamo l’operazione per un colore più acceso e intenso.

