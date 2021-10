Quello dei piedi gonfi è un problema che affligge tantissime persone per innumerevoli ragioni. A volte un certo tipo di calzature ma anche problemi di circolazione possono andare a causare questo fastidioso problema. I piedi gonfi rendono difficile portare alcune scarpe per un tempo prolungato e quando si tolgono la sensazione di sollievo è immediata.

Se vogliamo avere un piccolo momento di sollievo da questo disturbo, ecco i rimedi della nonna che potrebbero aiutarci a ridurre il problema dei piedi gonfi.

Questi ultimi sono un problema che potrebbe avere delle cause mediche, perciò è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico curante, soprattutto se l’evento persiste. Solo il medico potrà darci le giuste indicazioni ed eventualmente indirizzarci su una corretta terapia.

Tra i rimedi della nonna più efficaci per contrastare il problema dei piedi gonfi c’è quello di stare a gambe in su per un certo periodo di tempo. Questa azione dovrebbe aiutare a migliorare la circolazione sanguigna sgonfiando i piedi e le gambe. L’ideale sarebbe tenere le gambe e i piedi poggiati ad una parete, dunque in verticale, per almeno 10 minuti al giorno, in modo da prevenire anche l’insorgenza di questo disturbo. Anche poggiare i piedi su qualche cuscino o su una sedia più alta può rivelarsi efficace. Potremmo anche massaggiare il piede con una pallina da tennis. Sarà sufficiente passare la pianta del piede sopra la pallina e andare avanti e indietro per qualche minuto prima di passare all’altro piede.

Per migliorare la condizione dei nostri piedi gonfi è bene bere molta acqua. Un valido rimedio della nonna è l’acqua con cetriolo e limone che aiuterebbe a disinfiammare l’organismo sgonfiando i piedi. Anche fare un lungo pediluvio con l’acqua di cottura del riso potrebbe aiutare a sgonfiare i piedi. L’acqua di riso dovrebbe andare ad assorbire i liquidi accumulati nei piedi.

Ovviamente, per tutti coloro che soffrono di piedi gonfi è sempre importante seguire una dieta equilibrata e povera di sodio. Il sale potrebbe peggiorare il ristagno di liquidi nel nostro corpo aumentando lo stato di gonfiore dei nostri piedi. Perciò, è sempre bene seguire una dieta che sia povera di sale e ricca di liquidi, frutta e verdura. Evitiamo cibi pronti, insaccati, fritti e in generale tutti gli alimenti grassi che potrebbero peggiorare questa problematica. Inoltre, è sempre consigliato fare attività fisica per migliorare la circolazione sanguigna e favorire lo sgonfiamento di gambe e piedi.

