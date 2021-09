Questo è ancora un momento buono per comprare il Bitcoin. Ecco i livelli che manterranno intatto il rialzo

Negli ultimi anni, il nostro Ufficio Studi ha segnalato diverse operazioni sul Bitcoin con guadagni che più volte hanno sfiorato il 400/500% in pochi mesi. Cosa attendere da ora in poi? In data 8 agosto, abbiamo scritto sulle nostre pagine: il Bitcoin torna a dare un segnale rialzista ed è il momento di essere compratori.

Da quel momento in poi si è assistito ad un rialzo fino a 44.648,50 e poi a un successivo ripiegamento. Come regolarsi da ora in poi? Chi è a bordo campo può comprare la criptovaluta oppure deve attendere ulteriori sviluppi?

La nostra raccomandazione odierna è la seguente:

questo è ancora un momento buono per comprare il Bitcoin.

Nei prossimi paragrafi spiegheremo i motivi della nostra strategia e indicheremo i livelli chiave da monitorare per chi volesse effettuare operazioni di breve e medio lungo termine.

Il Bitcoin (BTC EUR), da inizio anno ha segnato il minimo a 22.658,90 ed il massimo a 54.229,70. In questo momento, quota a circa 40.556,2. In un mese circa la salita fino ad oggi è stata del 6,7%.

Le nostre proiezioni per i prossimi 12 mesi ed ecco i livelli che manterranno intatto il rialzo di lungo termine

Fino a quando reggerà il livello di 31.563,70 in chiusura mensile proiettiamo i seguenti prezzi nei prossimi 12 mesi (fino a ottobre 2022):

area di minimo 38.415/46.335

area di massimo 70.345/79.114.

Se la nostra view si rivelerà corretta dai livelli attuali, si potrebbe assistere ad un rialzo anche del 80/85% nei prossimi 12 mesi.

Questo è ancora un momento buono per comprare il Bitcoin. La nostra strategia per il breve termine

Ecco la nostra strategia di investimento per i prossimi 1/3 mesi

Fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 36.743 (questo è il livello di stop loss), saranno possibili rialzi verso il massimo di 54.229,70 che si è formato nel mese di aprile di quest’anno.

Il nostro giudizio è Buy ai livelli attuali.

Come al solito si procederà per step.