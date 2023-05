Il bicarbonato di sodio, panacea di tutti i mali? Guida a questo prodotto economico, versatile e miracoloso

In tempi moderni, dove la pubblicità annebbia la mente e spinge a comprare prodotti inutili, ve ne consiglio invece uno economico e versatile che risolverà molti dei vostri problemi domestici e non. Il bicarbonato di sodio, panacea di tutti i mali? Scopriamo insieme “i suoi poteri”.

Benefici domestici

– Antiformiche naturale. Un’eguale miscela di zucchero e bicarbonato di sodio attrarrà ed eliminerà da casa le tanto odiate formiche.

– Usi in cucina. Il bicarbonato di sodio è un sale inodore e alcalino, quindi viene spesso utilizzato in cucina. Ne basta pochissimo per rendere più soffici ricette salate, come piadine o frittate. È ottimo anche per fare meno acida la passata di pomodoro, aggiungendone un pizzico a fine cottura. Favorisce la lievitazione di prodotti da forno, entrando in contatto con ingredienti acidi come aceto o succo di limone: diventeranno fragranti! Il bicarbonato viene utilizzato pure per eliminare l’odore sgradevole in cottura di verdure come i cavoli, per montare gli albumi o per ammorbidire i legumi secchi insieme all’acqua prima di cuocerli.

– Disinfettante naturale. È stato dimostrato che frutta e verdura di chioschi o supermercato siano pieni di pesticidi e parassiti invisibili all’occhio umano. Per purificarli è necessario versare in una ciotola dell’acqua con una manciata di bicarbonato. Lasciare agire mezz’ora e poi risciacquare. Lo stesso metodo è utile per disinfettare a fondo ciucci per neonati e oggetti delicati.

– Pulizia della casa. Leggermente abrasivo, il bicarbonato di sodio è utile per lavare pavimenti, pentole e forno, come detersivo per piatti o per disincrostare i sanitari del bagno.

– È un perfetto deodorante naturale del frigo, grazie alla sua capacità di assorbire odori e umidità.

– Lavatrice e tessuti. Per eliminare odori o calcare, il bicarbonato di sodio è perfetto in lavatrice (un cucchiaio nella vaschetta). Inoltre, è ottimo per rimuovere macchie dai tessuti, lasciandolo un po’ in posa e strofinando via dopo un quarto d’ora con una spazzola umida.

– Utile per deodorare la lettiera di gatti o altri animali domestici.

– No, non cura il cancro, ma aiuta a disintossicarsi. Si era diffusa qualche anno fa la notizia che – grazie alla sua base alcalina, il bicarbonato assunto via bocca potesse contrastare le cellule cancerogene (che creano un ambiente acido). Purtroppo non è così, anzi, diffidare dei rimedi fai da te su situazioni fisiche gravi. Tuttavia, bere acqua tiepida, bicarbonato e limone al mattino aiuterebbe a depurare il fegato.

– Favorisce la digestione. Nonostante teina e caffeina siano imbattili come digestivi, perché incrementano il lavoro dei succhi gastrici, anche il bicarbonato può essere utile. Antiacido naturale, aiuta con stomatite o gastrite.

Dopo un pasto importante, assumere un cucchiaino di bicarbonato di sodio, mischiato con il succo di metà limone e acqua tiepida.

– Ha un effetto antibatterico. Il bicarbonato porterebbe benefici per curare la cistite o per sbiancare e igienizzare i denti.

– Utile come delicato scrub viso, mischiato con acqua o con oli essenziali.

– Ottimo emolliente per piedi stanchi o per rilassarsi durante un bagno caldo.

– Allevia bruciore e fastidio delle punture di insetti. Mettere sulla puntura un cucchiaino di bicarbonato, avendo cura di umidificare prima la pelle.