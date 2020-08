Il bacio che renderà la tua vita più lunga e felice. Un gesto che ti allungherà la vita e la renderà felice, può farci pensare a qualcosa di molto complicato. Siamo tutti sorpresi sapendo che parliamo del bacio.

Il bacio, una vera medicina

Baciare è un gesto atteso fra le persone che si amano. Non c’è amore senza baci. E per la ricerca fatta da un gruppo di scienziati, il bacio sembra essere la medicina che allunga la vita. Naturalmente non si parla qui del bacetto veloce, che si da prima di uscire per il lavoro, ma di un bacio dato con tutto il cuore.

Il bacio che renderà la tua vita più lunga e felice. Rilassa e ringiovanisce

Il bacio ha come effetto di rilassare, regolando il battito cardiaco e abbassando la pressione del sangue. Quando si bacia, il corpo produce ossitocina, che è una sostanza chimica e calmante naturale. Questo ormone ferma il lavorio della mente, guarisce l’ansia e ci fa sentire più rilassati.

Baciare fa sembrare più giovane. Il bacio stimola i muscoli facciali, aiuta a levigare le rughe, tonifica i muscoli delle guance e della mascella e aumenta la circolazione al viso, donando un aspetto giovanile.

Il bacio protegge dalle infezioni e consolida l’autostima

Sappiamo oggi che circa l’80% dei batteri nella saliva sono comuni a tutti e il 20% sono propri a ognuno. Lo scambio di saliva nel baciare, stimola il sistema immunitario, aumentando la capacità di risposta contro le infezioni.

Dopo aver dato un bacio ci si sente più felici. Questo dipende dalle endorfine che sono state prodotte dal nostro cervello durante il bacio. Le endorfine ci danno una sensazione di felicità e consolidano l’autostima.

Aiuta a sviluppare legami

Il bacio fa sì che il cervello rilasci ossitocina, abbiamo detto, a volte chiamata anche “l’ormone che unisce”. Questo ormone, secreto anche al momento dell’orgasmo e dalle madri che allattano, aiuta a sentirsi più vicino al partner, promuovendo sentimenti di calma e contentezza.

Possiamo dire con certezza che un bacio al giorno toglie il medico di torno. Meglio ancora se più di uno!