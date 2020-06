10 sistemi gratuiti per raggiungere la felicità senza andare dallo psicologo.

Chissà quante volte vedendo la parcella di una seduta dallo psicoanalista ci siamo chiesti se non sarebbe stato meglio spenderli altrove quei soldi. Tant’è, come si dice, cosa fatta capo ha, ma come sosteneva Socrate, il grande filosofo greco: “Conosci te stesso” prima degli altri. Ecco perché ci potrebbero essere 10 sistemi gratuiti per raggiungere la felicità senza andare dallo psicologo o da altri analisti.

Noi e lo specchio

Quando ci alziamo la mattina, guardandoci allo specchio potremmo dire a noi stessi:

– Sii sempre te stesso e nessuno potrà mai dirti di farlo in maniera sbagliata. La felicità parte dalla consapevolezza di essere noi stessi e non chi vorremmo essere o invidiamo. Siamo unici, ognuno nel suo genere

– Inizia con un sorriso. Se la miglior medicina è un sorriso, allora partiamo facendolo a noi stessi. Invece del muso e degli sbuffi, avanti con la positività. Contageremo anche chi ci circonda

Spazio alla nostra libertà

Aveva ragione Martin Luther King: la libertà è il bene più prezioso assieme alla salute. Lo capiamo solo quando la perdiamo.

– Liberiamo la nostra creatività: scriviamo, disegniamo, dipingiamo coi nostri figli. Costruiamo, creiamo, plasmiamo

– Mettiamoci in gioco, imparando qualcosa di nuovo: a cucinare, a parlare e leggere un’altra lingua, una professione, un hobby. Ogni cosa che possa permetterci di conoscere e apprendere

– Dedichiamo del tempo a chi può avere bisogno di noi e della nostra compagnia. Facendo del volontariato, chiacchierando con chi è solo, ascoltando chi non ha nessuno con cui dialogare. Riempiremo il cuore di gioia e sarà la nostra benzina

Le azioni per vivere meglio

Tra i 10 sistemi gratuiti per raggiungere la felicità senza andare dallo psicologo, ci sono 4 azioni importanti:

– Passare più tempo coi nostri amici

– Uscire a fare una passeggiata

– Cantare e ballare

– Osservare e studiare anche le cose più semplici della natura che ci circonda

Sono tutte azioni che contribuiranno a produrre serotonina, il neurotrasmettitore della felicità, chiamato anche ormone del buonumore. Il riassunto di queste buone pratiche, non può che passare da una delle ultime interviste a John Lennon, ex leader dei Beatles, poco prima della sua morte. Alla domanda “Ma lei cosa vuol diventare” da parte del giornalista, Lennon rispose con assoluta schiettezza: “Semplicemente felice!”