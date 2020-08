Come ridurre stanchezza e stress con due semplici esercizi? Forse non ci crederete ma non è necessario ricorrere a integratori o medicine per ridurre stanchezza e stress. Come fare allora? E’ ciò che vogliamo svelarvi in questo articolo.

Prevenire stress e stanchezza

Il miglior modo per avere una vita senza stress e poco stancante è quello di ben gestirla. Fra occupazioni di casa, lavoro, impegni sociali e pensieri per i figli, è facile che si creino tensione e stanchezza. Per non parlare poi delle scadenze da pagare, auto e quanto altro. La nostra vita è veramente piena di impegni, molto spesso fonte di preoccupazioni. E’ così che si forma stanchezza fisica e psicologica e, a lungo andare, s’installa anche lo stress.

Ma il miglior modo per vivere senza stress e stanchezza è di prevenire il loro instaurarsi. Se siamo ansiosi, imparare a gestire l’ansia. Se abbiamo un carattere piuttosto nervoso, cercare di eliminare le radici del nervosismo. Insomma la parola d’ordine è prevenire.

Come ridurre stanchezza e stress con due semplici esercizi. Un metodo troppo veloce

La Tv è piena di pubblicità che ci consiglia tutta una serie di integratori per rimettersi in forma. Sei stanco e stressato? Allora questo è il prodotto che fa per te! Se la stanchezza ti comporta del mal di testa, allora prendi questo. Se sei solo stanco, allora hai bisogno di qualcosa che ti rimetta a livello. Tutte cose che potrebbero essere utili al momento, ma che non guariscono le cause dello stress e della stanchezza.

Un modo semplice

Qui di seguito troverete delle tecniche facili, per ridurre efficacemente stress e stanchezza. Sono due pratiche che provengono dagli esercizi più semplici e più efficaci dello yoga.

Primo esercizio. Stendiamoci per terra, usando un tappetino sistemato vicino a un muro. Si appoggiano le gambe contro la parete, formando un angolo di 90 gradi. Le braccia si allungano dolcemente all’indietro della testa. Si resta così per qualche minuto, rilassandosi. Questa tecnica oltre a creare distensione, allevia anche la stanchezza e il gonfiore delle gambe.

Secondo esercizio. Ci si stende su un tappetino e si allontanano un poco le braccia dal corpo. Così anche le gambe, si tengono leggermente divaricate. Le mani rivolte verso l’alto, senza forzare. Si chiudono gli occhi e si resta in questa posizione per qualche minuto, lasciando andare le tensioni.

Sono due posizioni che se praticate con regolarità, ridurranno con efficacia stanchezza e stress.