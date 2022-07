La settimana che va dal 18 luglio al 24 è ricca di eventi e transiti di pianeti che si sposteranno nel segno zodiacale successivo a quello in cui si trovano. Venere entra in Cancro il 18 luglio mentre Mercurio si sposterà nel segno del Leone il giorno successivo, il 19 del mese. Infine Il 22 luglio il Sole transiterà in Leone per rimanerci fino al 22 agosto.

Che significa questo per noi? Sicuramente la possibilità di riprendere in mano il timone della nostra vita con grande fiducia nelle nostre capacità. Il Leone è un segno dominatore che nasce con lo scettro del comando e lo mantiene con grande naturalezza. Ma è anche un segno protettivo nei confronti della famiglia e degli amici e usa il potere non in maniera egoistica ma per prendersi cura degli altri. E ha un grande ottimismo che sa trasmettere agli altri anche nei momenti di difficoltà.

Dalle situazioni caotiche nasceranno nuove idee

I più favoriti dalla situazione planetaria saranno proprio loro, i Leone. La settimana inizia alla grande con l’ingresso nel segno anche di un altro Pianeta, Mercurio, che vi entrerà il 19. Faciliterà le comunicazioni con gli altri soprattutto nel campo lavorativo e permetterà di concludere accordi promettenti. Ma soprattutto di abbandonare le reazioni di insofferenza di fronte alle provocazioni dei colleghi e di reagire con maggiore positività creando un clima di lavoro più sereno e propositivo. Dalle situazioni caotiche nasceranno nuove idee, geniali e originali, che imprimeranno una svolta alle situazioni difficili.

Nelle coppie ci sarà di nuovo la complicità degli sguardi e saranno superati i piccoli rancori. Per i single ci saranno incontri interessanti da cui potrebbe nascere qualcosa in più.

Il 22 luglio il Sole transiterà in Leone e farà brillare di fortuna questi segni zodiacali

Momento felice anche per i Capricorno per cui finiranno le opposizioni di Mercurio e del Sole e si aprirà un periodo più favorevole alle relazioni di lavoro. Si allenteranno le tensioni con i colleghi e si potrà tirare un bel respiro di sollievo iniziando un percorso in discesa. Questo è il momento per iniziare progetti futuri e per pensare in grande. Basta uscire dal cerchio in cui spesso il Capricorno si chiude spontaneamente e aprirsi alle opportunità che la vita offre. Succede così anche in campo sentimentale. Spesso i Capricorno trovano difficile accettare l’amore degli altri e aprirsi completamente nelle relazioni. E questo può a volte farli sentire soli e malinconici. Ma spalancare le porte del cuore alla vita può essere un ottimo esercizio da fare per conquistare la felicità e si potrebbe cominciare proprio ora, in estate.

