In molti consultano quotidianamente l’oroscopo e le peripezie che affronterà il proprio segno zodiacale.

Quasi tutti, infatti, non resistono alla tentazione di sapere in anticipo quello che potrebbe essere il proprio futuro.

Tuttavia, oltre all’oroscopo classico è possibile anche consultare l’oroscopo cinese. Si tratta di una tipologia di zodiaco che, invece di basarsi sui mesi, è suddiviso in base all’anno di nascita.

I segni dell’oroscopo cinese sono 12 e ognuno corrisponde a un diverso animale.

Anche in questo caso ce ne saranno di più fortunati rispetto ad altri nell’anno che sta per arrivare.

Il 2022 per l’oroscopo cinese sarà l’anno della Tigre e alcuni segni zodiacali riusciranno ad ottenere ciò che bramano da tanto tempo.

Le situazioni che si prospetteranno saranno particolarmente interessanti in ambito lavorativo e, soprattutto, sentimentale.

Ma ecco quali saranno i 3 segni più fortunati secondo l’oroscopo cinese nel 2022.

Il 2022 porterà tanto amore, denaro e novità per questi 3 fortunati segni zodiacali secondo l’oroscopo cinese

Tra i segni che saranno baciati dalla fortuna nel 2022 troviamo il Coniglio. I nati sotto al segno del Coniglio, infatti vivranno un anno della Tigre molto soddisfacente dal punto di vista professionale ma anche amoroso.

Anche sei si tratta di persone che tendono ad essere spaventate dai cambiamenti è proprio in questo anno che non dovranno temerli.

Assecondare i cambiamenti, infatti, potrebbe giovare e dare il via a nuove avventure. Alcuni cambieranno lavoro e riusciranno finalmente a realizzare i sogni da tanti inseguiti.

In amore i nati sotto questo segno dovranno muoversi con cautela. Infatti meglio non intestardirsi su relazioni non chiare. Il 2022 sarà l’anno della svolta nel bene o nel male, il tempo permetterà alle situazioni di chiarirsi.

Le coppie consolidate, tuttavia, potranno decidere di sposarsi e i mesi propizi per il grande passo saranno proprio agosto e ottobre.

Topo

Il secondo segno dell’oroscopo cinese che comincerà il 2022 con il botto è proprio il Topo. Si apre, infatti, un anno perfetto per trovare un nuovo lavoro e lasciarsi dietro la vecchia vita.

La carriera andrà a gonfie vele e molti di coloro che lavorano saltuariamente troveranno finalmente la loro strada.

La medesima fortuna si manifesterà anche in amore dal momento che le coppie consoliate potranno convolare a nozze. Per quanto riguarda i Topi ancora single sarà il momento opportuno per guardarsi attorno, la fortuna è decisamente dalla loro parte.

Ci si potrà accorgere di un reale interesse da parte di una persona molto vicina che sarebbe meglio non farsi scappare.

Maiale

Da ultimo tra i 3 segni fortunati nel 2022 troviamo il Maiale. I rappresentanti di questo segno troveranno nel nuovo anno la possibilità di ottenere promozioni o, in generale, successo lavorativo.

I nati sotto questo segno hanno una certa facilità a cogliere tutte le opportunità offerte dalla vita.

I successi si vedranno soprattutto dal punto di vista economico anche se non è ancora giunta l’ora delle grandi spese. Meglio aspettare che i tempi siano maturi e nel frattempo risparmiare. Quindi, il 2022 porterà tanto amore, denaro e novità per questi 3 fortunati segni zodiacali secondo l’oroscopo cinese.