Come ogni anno alla fine di dicembre si ripensa a tutto ciò che è accaduto nelle nostre vite e nel Mondo. Si riflette su ciò che non è andato secondo i nostri piani e i nostri propositi, si è grati per le gioie provate e si pensa all’insegnamento tratto dalle sconfitte. Negli ultimi giorni dell’anno, inoltre, si è carichi di aspettative, di desideri e si abbozza qualche programma per il futuro. Per la notte di San Silvestro si pensa alle cose buone da preparare e a ciò che indosseremo. Quella notte di passaggio tra due anni è magica e per gran parte della popolazione mondiale l’inizio di quello nuovo coincide con il primo di gennaio.

Questi sono i popoli che nel Mondo festeggiano Capodanno in altri giorni e non il primo gennaio

Ci sono popoli, invece, che festeggiano il nuovo anno in altri giorni e mesi. Scopriamone alcuni.

Per il calendario cinese il Capodanno cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Nel 2022 sarà festeggiato il primo febbraio. Questo giorno è anche detto Festa della primavera. I cinesi festeggiano recando offerte alle divinità dei templi e agli antenati, pregando e mangiando piatti tradizionali, tipo i ravioli, gli involtini primavera e alcuni tipi di pesce. Ogni anno, inoltre, è dedicato a un animale dello zodicao cinese e il 2022 sarà l’anno della tigre;

per il Capodanno ebraico, invece, bisognerà attendere molti mesi. Infatti, per il calendario ebraico il Capodanno è una festa religiosa, detta Rosh haShanah e cade 162 giorni dopo il primo dei giorni di Pesach (Pasqua). Nel 2022 sarà il 25 settembre e l’anno ebraico è il 5783. I riti sono tanti, e si alternano preghiere a piatti tipici, come quelli a base di pesce o agnello, e poi si finisce con datteri e mele bagnate nel miele;

secondo il calendario giuliano, antecedente quello ufficiale gregoriano, il Capodanno ortodosso cadrà il 14 gennaio. Questa data viene festeggiata ormai a livello informale in alcune zone dell’ex Unione sovietica;

in Afghanistan, Iran e altri paesi il Capodanno sarà il 21 marzo, giorno in cui cade l’equinozio di primavera.

Le date, quindi, differiscono per motivi religiosi o astronomici, ma l’attesa e le aspettative sono più o meno le stesse presso popoli diversi.

