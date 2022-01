Per alcuni quest’anno potrebbe essere fonte di stress e preoccupazioni. Infatti, le stelle hanno dato un responso negativo sulla vita sentimentale di 3 segni. Essi potrebbero non vedersela bella, perché costretti a lasciarsi o, comunque, potrebbero venire scaricati dal partner. La grande curiosità che ci viene subito è se rientriamo tra questi sfortunati. Infatti, il 2022 non sarà tutto rose e fiori in amore per questi 3 segni zodiacali, che potrebbero essere lasciati dal proprio partner. Ma, vediamo chi sono questi segni, giusto per prepararci mentalmente, qualora ci tocchi.

Infatti, la sventura di essere scaricati, se vista nella giusta prospettiva, si potrebbe trasformare anche in una grande opportunità. Quindi, anzitutto, tra i segni che potrebbero essere lasciati, abbiamo i Gemelli. Tuttavia, si tratta di un segno molto refrattario ad intraprendere rapporti stabili, quindi per lui lasciarsi è la regola. Non avrà, infatti, problemi a reinventarsi e versare nella condizione di single. Pertanto, nel 2022 finirà per rimanere coinvolto in numerose storie prima di concentrarsi su una persona in particolare.

Il 2022 non sarà tutto rose e fiori in amore per questi 3 segni zodiacali, che potrebbero essere lasciati dal proprio partner

Ebbene, i Gemelli, segno che per antonomasia rappresenta il simbolo della duplicità e della infedeltà, in realtà è solo un gaudente. Quindi, che dire, poiché potrebbe essere scaricato, la sua reazione sarà solo quella di crearsi delle alternative per sfuggire alla malinconia!

Il secondo segno che potrebbe essere interessato dalla tempesta amorosa è il Cancro che, all’opposto del primo, ama la stabilità di coppia. Quindi, per lui lasciarsi potrebbe essere traumatico. Infatti, amando la tranquillità e credendo nell’amore vero, quest’anno, per lui, potrebbe essere molto difficile da mandare giù. Chi gli sta a fianco, perciò, potrebbe non ricambiarlo sul piano affettivo, infliggendogli un duro colpo. Tuttavia, è anche questa dipendenza dal partner che fa del Cancro un segno debole sul piano sentimentale. Infatti, il primo, percependo la sua dipendenza affettiva, tende a distaccarsi. Pertanto, il consiglio per questo segno è di vincere la battaglia dell’indipendenza, cercando di stare bene con sé stesso. Infatti, solo quando avrà trovato il suo equilibrio interiore, potrà trasmetterlo alla coppia, diventando più forte nel rapporto. . La regola che dovrà imparare è che, purtroppo, “in amor vince chi fugge” e questa regola universale dovrebbe divenire il suo credo.

Terzo segno zodiacale che potrebbe venire scaricato nel 2022

Infine, abbiamo lo Scorpione, il terzo segno che, secondo l’oroscopo, potrebbe essere mollato nel 2022. Tuttavia, nonostante accuserà il colpo, essendo un segno molto fiero, non si abbandonerà alle lacrime e alla disperazione. Non ama farsi cogliere impreparato e dimostrare la sua debolezza, quindi alzerà la testa. Infatti, essendo molto indipendente, la sua corazza lo terrà al riparo da manifestazioni di debolezza. Quindi, il fatto di essere scaricato, gli darà l’occasione per capire bene cosa vuole veramente e per guardarsi intorno. Insomma, per lui, nulla sarà perduto ma la fine del precedente, potrà rappresentare l’inizio di un nuovo capitolo!

Approfondimento

Chissà se queste 5 coppie da Guerre Stellari, che si attraggono irrimediabilmente, pur essendo incompatibili, hanno qualche speranza