Recentemente il Ministero dei Trasporti ha emanato una circolare per precisare i termini di validità di vari documenti di guida. Tra questi rientrano la patente ed il foglio rosa. Questo sarebbe infatti una conseguenza della scelta del Governo. Infatti lo stato d’emergenza è stato prolungato fino al 31 marzo 2022. Questo porta con sé alcune conseguenze giuridiche ed amministrative che riguardano molti di noi, anche quanti dovranno guidare all’estero.

Ma vediamo di quali categorie si tratta e fino a quando cambia la durata dei nostri documenti. Dunque attenzione perché sono cambiate le scadenze di patenti e fogli rosa e potrebbe riguardare anche noi.

Le nuove date da segnare

Vediamo in primo luogo cosa succede per quanti dovevano svolgere l’esame di teoria e per quanti hanno il foglio rosa. Poi passeremo alla questione della scadenza della patente. Quanti dovevano svolgere l’esame di teoria da inizio anno fino al 31 marzo 2022, avranno 12 mesi di tempo dal momento dell’accettazione della domanda. Per quanti invece avevano la scadenza del cosiddetto foglio rosa tra il 31 gennaio e il 31 marzo 2022, questi vedranno semplicemente prorogato il permesso fino al 29 giugno 2022.

Passiamo poi alle scadenze riguardanti le patenti di guida. Infatti la regola vuole il rinnovo ogni 10 anni. Per particolari categorie invece sono previsti rinnovi con scadenze più ravvicinate. Ci sono così novità che riguardano le patenti che dovevano scadere nelle date comprese tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022. La validità di queste sarà prorogata fino al 29 giugno 2022. Ma attenzione, perché la misura riguarda esclusivamente il territorio nazionale. Cambierebbe invece la situazione per quanti dovranno guidare all’estero.

Per le patenti rilasciate tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020 si estenderà la validità di 13 mesi rispetto alla data prevista. Invece per quante dovevano scadere tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021, si considerano 10 mesi dalla scadenza originaria.

L’ultimo focus invece andrebbe effettuato nei confronti di quanti sono in possesso di certificati medici per conseguire la patente e per i permessi provvisori di guida. In entrambi i casi, se la data prevista per la fine della validità era compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, la validità durerà fino ai 90 giorni successivi la fine dello stato d’emergenza. Ad oggi dunque la data da segnare sarebbe quella del 20 giugno 2022.

