Non tutti hanno potuto godersi la vacanza di giugno, luglio e agosto. Da una parte potrebbe essere un vantaggio per chi vuole risparmiare perché le persone che viaggiano a settembre pagano di meno rispetto a tutta l’estate. Niente è paragonabile ai prezzi di agosto ma settembre pare sia uno dei mesi migliori per andare in vacanza e risparmiare poiché c’è ancora il nostro amato sole. Ancora oggi è necessario sapere le regole del Covid per viaggiare nei treni e negli aerei e soprattutto nei posti con più contagiati e regolarsi di conseguenza. Tra le idee vacanza per settembre, abbiamo raccolto e descritto le più popolari a basso prezzo. Di seguito vediamo dove andare in questo mese e alcuni consigli su aerei e treni. Però, prima, facciamo una piccola parentesi sulla situazione Coronavirus nei treni, aerei e per i viaggi in generale.

Suggerimenti di viaggio per il coronavirus

Non tutti sanno che in Madagascar non è più necessario presentare il risultato negativo del test a partire dall’11 di agosto del 2022. Non si dovrà più presentare un giustificativo sanitario dal 1° agosto in Francia per entrare nel Paese. A Malta addirittura da luglio si può entrare senza nessun problema legato al Covid. Skyscanner, l’agenzia di viaggi, precisa anche che in Colombia si deve compilare un modello per accedere prima della partenza e del viaggio, altrimenti nessuna compagnia aerea consentirà l’imbarco.

Idee vacanza per settembre, dove andare spendendo poco e i consigli su aerei e treni

Pirati in viaggio, Agenzia di viaggi e turismo, presenta tantissimi sconti in vista della vacanza di settembre. In Toscana, in questo periodo ci sono tante offerte low cost per le famiglie a partire da 12,50 euro. Non solo, Barcellona a settembre da 38 euro, New York da soli 313 euro e Roma al bassissimo costo di 39 euro. Invece, sempre Skyscanner consiglia l’Italia ma non solo. A soli meno di 10 euro si può fare un viaggio a Catania e a Cagliari. Con lo stesso prezzo si può andare a Praga? Ebbene sì, ma anche a Budapest, Berlino e Madrid, con soli 10 euro in più.

Settembre è il mese migliore per prenotare viaggi nelle compagnie aeree low cost. Anche Ancona nelle Marche, Isola di Capo Rizzuto in Calabria e Pineto in Abruzzo, sono delle mete che hanno prezzi bassi. Alcuni consigli su treni e aerei vanno dalla prenotazione ai calcoli. In primis bisognerà assicurarsi che l’opzione del treno o dell’aereo sia inclusa nella promozione. Poi, è necessario prenotare i biglietti in anticipo e calcolare i tempi necessari. Portare con sé bagagli leggeri è l’ideale per godersi la vacanza. Infine, è sempre bene notare se ci sono prese di corrente o il WI FI.

