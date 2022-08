Avere una casa perfettamente in ordine non è cosa da poco, eppure se sistemiamo le stanze ad arte, l’effetto finale potrebbe darci enormi soddisfazioni.

Soprattutto quando le dimensioni dell’appartamento non sono così grandi, è fondamentale che ogni cosa sia al proprio posto. Bastano pochi indumenti in giro per la camera da letto o sulla sedia per fare sembrare gli spazi piccoli e ancora più disordinati.

Di certo, capita a molti di riporre frettolosamente gli abiti ovunque, ma pochi poi li rimettono a posto. Potremmo invece sistemare meglio l’armadio e abituarci a mettere al loro posto i vestiti, senza che sia fonte di stress.

Se impostiamo bene gli spazi interni dell’armadio, che sia piccolo o senza cassetti, diventerà facile tenerlo in ordine e trovare il capo senza stare ore a cercare.

Idee salvaspazio per organizzare un armadio piccolo senza fatica

La parola d’ordine è ottimizzare al massimo gli spazi, non solo dell’armadio, ma di tutta la camera da letto. Ad esempio, sarebbe decisamente utile usare il retro della porta per appendere diversi tipi di accessori. Quindi, potremo mettere le nostre collane, i foulard, parei e tutto ciò che riusciamo a riporre senza creare troppo caos.

Usiamo, invece, delle piccole cassettiere per conservare l’intimo e ricavare ulteriore spazio dall’armadio, ma potremmo usare la stessa strategia per la superficie interna delle ante.

Se non vogliamo grandi specchi, incolliamo delle bacchette di legno dove fissare dei chiodini, utili per appendere altro guardaroba.

Un altro modo per ottimizzare gli spazi interni è sfruttare quelli verticali con l’aiuto delle grucce. Esistono, infatti delle tipologie che permettono di appendere più pantaloni, gonne o camicie, senza essere ingombranti. Se non le troviamo, potremo realizzarle da sole inserendo una catenella o più anelli dove appendere le altre grucce.

Tutto in ordine

Le idee salvaspazio per organizzare perfettamente un armadio non finiscono qui. Recupereremo tantissimo spazio sui ripiani se pieghiamo maglie, maglioni e canotte in un certo modo. La soluzione quindi potrebbe essere arrotolarle o metterle in verticale, dividendoli per colore.

Usiamo tubi rigidi o piccole scatole dove riporre cinture e stoffe varie, sarà più facile individuarle. Gli organizer sono sempre un buon compromesso per non generare confusione, in più, con il riciclo creativo è possibili crearli con oggetti di riciclo.

Sempre profumato

Un armadio non solo dovrebbe essere ordinato con cura, ma dovrebbe sempre profumare. Aprendo le ante dovremmo sentire un gradevole odore di fresco e pulito. Non basta fare un lavaggio a regola d’arte, perché a volte la puzza dipende dal materiale dei ripiani.

Disponiamo negli angoli dei sacchettini forati di lino o cotone dove mettere un pungo di riso e 15 gocce di olio essenziale a piacere.

