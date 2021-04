Sfruttare in pieno tutti i contenitori che si utilizzano in cucina non è semplice. Cercare di dare nuova vita invece di cestinare gli oggetti non sempre porta alla realizzazione di cose utili.

Scatole, barattoli, bottiglie, bicchieri invadono le cantine e i ripostigli perché non si sa come impiegarli in modo vantaggioso nella quotidianità.

Per coloro che sono appassionati del buon bere, usando un po’ di creatività è possibile realizzare tantissimi oggetti. Ecco le migliori idee per riutilizzare le cassette di legno del vino, che siano grandi o piccole.

Trattamento e decorazione

Il primo trattamento da fare è con la carta abrasiva a grana fine per non rovinare il legno, per togliere eventuali schegge o imperfezioni. Impiegare del semplice mordente per mantenere l’effetto legno, nell’eventualità in cui si voglia colorare utilizzare colori ad olio o ad acqua, oppure abbellire con la tecnica del découpage e solo alla fine trattare con del fissativo.

Per chi avesse più manualità, senso artistico e tempo, un modo simpatico per decorarle è con gli stencil fai da te o acquistati nei negozi specializzati, danno un aspetto molto originale.

Le migliori idee per riutilizzare le cassette di legno del vino: 10 creazioni fai da te