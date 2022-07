Il nostro Paese è ricco di attrazioni e bellezze uniche nel loro genere. Tra musei, castelli, paesaggi e spiagge non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi è curioso e ama viaggiare. Anche se spesso il patrimonio non è valorizzato come potrebbe esserlo, esiste un fermento culturale vivace. Ed è proprio questo fermento che ha portato alla nascita di un nuovo museo privato in una delle città più sottovalutate d’Italia. Oggi vedremo perché è questo l’interessantissimo museo da visitare quest’estate con quadri e sculture.

Un luogo di cultura e arte

In molti sostengono che la bellezza dell’Italia non sia nelle grandi città d’arte, ma soprattutto nelle periferie. Se è vero che città come Roma e Firenze hanno vedute uniche, è altrettanto vero che città meno note sono altrettanto interessanti e ricche di storia e possiedono luoghi d’eccellenza unici nel loro genere. Oggi vogliamo parlare di una gemma che si trova nella città di Pescara, ovvero a due passi da Roma e Napoli. In questa città abruzzese di mare ha da poco aperto i battenti un museo d’arte privato, che accoglie capolavori della pittura.

Stiamo parlando del Museo dell’Ottocento, che ospita dipinti ottocenteschi francesi e italiani. Una vasta parte della collezione è occupata dai dipinti della Scuola di Posillipo, un’eccellenza italiana ancora poco nota al grande pubblico. Spesso si ignora quest’epoca di grande splendore per l’arte italiana che ha portato pregio al nostro Sud.

Il museo è stato inaugurato a settembre del 2021 ed è ospitato in un palazzo novecentesco nel quartiere di Porta Nuova, poco distante dalla stazione dei treni. Pescara si trova a meno di tre ore da Roma e Napoli.

È questo l’interessantissimo museo appena aperto a due passi da Roma

Per un modico biglietto d’ingresso potremo godere della vasta collezione dei coniugi Di Persio, ovvero 260 opere d’arte esposte su tre piani e quindici sale. La disposizione è stata pensata per ambiti tematici e di scuole ed è accompagnata da approfondimenti interessanti. Tra i diversi pittori esposti potremo trovare Domenico Morelli, Vincenzo Caprile, ma anche Courbet, Van Pitloo e De Nittis. Si tratta di una meta imperdibile per chi ama l’arte e vuole scoprire una parte della storia meno celebre. Potremo emozionarci davanti a ritratti di vita quotidiana o vedute napoletane. Ma anche davanti a quadri storici ed allegorici, come quelli che ritraggono Dante Alighieri. Se capitiamo in questa città abruzzese non possiamo perderci questa gemma ancora poco nota e che custodisce dei veri e propri capolavori.

