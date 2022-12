L’andamento del titolo negli ultimi mesi

Come dicevamo, le quotazioni di El.En hanno sempre fatto meglio sia della media del settore di riferimento che del mercato italiano. Ha fatto, quindi, meglio di colossi del settore come EssilorLuxottica e Diasorin. Le cose, però, potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane. Come si vede dal grafico, infatti, in area 15 euro potrebbe essere formato un triplo massimo di lungo periodo il cui obiettivo potrebbe andare a collocarsi in area 11 euro.

Un temibile pattern grafico potrebbe spingere al ribasso queste azioni: le indicazioni dell’analisi grafica