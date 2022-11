Idee fai da te per un albero di Natale piccolo o grande particolare e alternativo anche in stoffa

Dalla fine di novembre in poi si comincia già a respirare aria di festa. In paesi e città compaiono alcune luminarie, le vetrine dei negozi mostrano idee regalo e ai bambini si dona il calendario dell’Avvento. Anche nei supermercati molti scaffali propongono dolci tipici e anche innovativi. In molte famiglie per tradizione si addobba l’albero di Natale l’8 dicembre, giorno della festa dell’Immacolata concezione di Maria. Si potrebbe anche sistemare il presepe.

A volte può accadere che figli e nipoti vogliano anticipare quel rito. In sgabuzzini, garage o soffitte ci sono gli alberi artificiali che attendono di tornare a brillare di luci colorate. Se non li abbiamo oppure quest’anno vogliamo allestire qualcosa di diverso, scopriamo alcune idee fai da te per un albero di Natale piccolo e carino.

Un albero salvaspazio

In una casa piccola o grande si potrebbe avere difficoltà a trovare un angolo libero dove mettere un alberello. In questo caso ecco qualche spunto. Prendiamo una tazzina, magari di colore scuro, riempiamola di chicchi interi di caffè o di un po’ di terriccio. Adesso dovremmo procurarci un filo di ferro. In alternativa, uniamo i tanti laccettini che di solito troviamo nelle confezioni dei sacchetti da freezer. Ora incastriamo un’estremità del filo nella tazzina e formiamo il profilo di un albero. A questo punto avvolgiamolo con lana verde e appendiamo piccole decorazioni. Saranno utili anche i fiocchi da pacco regalo.

Per un’altra creazione fai da te avremo bisogno del pannetto verde o di altro colore. Ritagliamo la sagoma di un alberello da due pezzi e cuciamoli, lasciando spazio per infilare batuffoli di cotone o gommapiuma. Non resta che richiudere tutto e inserire un bastoncino alla base. Ora fissiamolo su una base, magari un pezzo di polistirolo dipinto. Potremmo addobbare quest’albero fatto da noi con un filino di perline dorate.

Idee fai da te per un albero di Natale piccolo oppure grande

Vediamo altre idee fai da te. Spesso si mettono da parte scampoli di stoffa o cuscini, ma anche pantaloni un po’ lisi. Dovremmo tagliare dalla stoffa 3 cerchi di misure differenti. Ora mettiamo al centro la gommapiuma dei cuscini, capi d’abbigliamento vecchi e così via. Richiudiamo attorcigliando la stoffa e blocchiamola con una corda. Ora dovremmo dare qualche punto con ago e filo. Dopo aver realizzato tre piccoli pouf, impiliamoli. Si possono lasciare così, decorandoli con nastrini argentati o dorati, oppure possiamo avvolgerli con quelli verdi tipo aghi di pino. Inseriamo in cima una stella e avvolgiamo alla fine intorno delle lucine a led. Se abbiamo a disposizione una parete libera, potremmo fissare o appoggiare un pannello di legno. Su di esso mettiamo dei chiodini a forma di albero o di un grande triangolo. Non resta che passare in modo regolare o fantasioso un filo di lucine e avremo un albero di Natale grande, semplice e originale.