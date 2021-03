Sicuramente, nei bauli in cantina o in qualche scatolone in fondo all’armadio di ognuno, in eredità da nonne e prozie, si possono trovare dei piccoli tesori. Come scampoli, vecchi centrini, fettucce damascate o a quadretti, porzioni di coperte di lana, lenzuola decorate, tessuti broccati, pizzi e ricami.

Spesso tali ricchezze si succedono di famiglia in famiglia, perché finisce sempre che non si sa bene mai cosa farsene. E allora, passano di cassetta, in custodia, in pacco e poi scrigno. Per spezzare questo circolo perpetuo non resta che prendere il coraggio fra le mani e decidere di ridare vita a questi pezzi di vita.

Ecco alcune idee creative per riutilizzare scampoli di tessuto e fettucce colorate. Basta armarsi di una buona macchina da cucire o di un sarto altrettanto bravo!

In cucina

In cucina questi tessuti possono diventare presine per non scottarsi quando si tirano fuori dal forno succulenti sformati e torte. Ma anche canovacci, affinché anche il rito dell’asciugatura possa essere un momento di allegria colorata. E perché no? I vecchi tessuti possono imbandire le tavole e farci ricordare di epoche passate con una fantasia vintage o con una decorazione particolare.

In camera o in salotto

Se si uniscono tanti piccoli scampoli si può ottenere un copriletto incredibile dalle mille sfumature caleidoscopiche. Una tenda non è una semplice tenda, se fatta con i centrini della nonna, della bisnonna o della trisnonna. E quella cassettiera grigia e spenta? Foderata con il tessuto a fiorellini in fondo al sacco, non potrà che tornare piena di vita e gioia!

Accessori e abbigliamento

Quel vecchio foulard in seta con fantasia anni settanta potrebbe essere una perfetta fascia per capelli. Il pizzo macramè di una vecchia tovaglia può diventare il colletto di una camicia sbiadita. Il panno in chiffon è un bracciale colorato e una serie di scampoli di tessuto diverso possono diventare una sciarpa o un foulard unico e inimitabile.

Le idee creative per riutilizzare scampoli di tessuto e fettucce colorate sono sostenibili ed economiche. Non si può chiedere di meglio! Adesso non resta che passare ai bottoni!