La primavera è certamente il periodo più indaffarato dell’anno per tutti gli amanti di orti e giardini. È il momento di pulire l’orto, e prepararlo per le semine.

Se vogliamo far crescere in casa delle piantine a partire dal seme, però, spesso non è consigliabile piantare i semi direttamente in terra piena. Meglio prima piantarli in un semenzaio, per poi trasferire le piantine nell’orto solo quando saranno più forti e robuste.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Costruire un piccolo semenzaio domestico con tanto di serra è semplicissimo, e servono soltanto due oggetti per farlo. Le nostre piantine cresceranno forti, robuste e rigogliose, pronte per dare i frutti sperati durante l’estate.

Vediamo quindi come creare una semplicissima mini serra sul davanzale per seminare le piantine dell’orto.

Basta un semenzaio e un coperchio trasparente

Per costruire una mini serra servono soltanto due oggetti: un semenzaio e un contenitore trasparente e arieggiato. Ecco come creare una semplicissima mini serra sul davanzale per seminare le piantine dell’orto. Se non abbiamo un semenzaio apposito, possiamo utilizzare qualsiasi vasetto, l’importante è che sia drenato. Per la massima comodità, scegliamo un semenzaio biodegradabile, che potrà essere piantato direttamente in terra piena senza dover ‘svasare’ le piantine.

Riempiamo i nostri vasetti di terra, e poi seminiamo le piantine.

Collochiamo il semenzaio all’interno di un contenitore trasparente, avendo cura che sia bene areato, in modo che l’aria possa circolare.

Sono ideali, ad esempio, le vaschette in cui è venduta la frutta, che potremo mettere sul nostro semenzaio come coperchio.

Ma quali piante sono adatte per essere coltivate in una mini serra?

La mini serra è perfetta per ortaggi e aromatiche

La maggior parte degli ortaggi e delle aromatiche si prestano bene ad essere coltivati in serra prima di venire trasferiti in terra piena. Possiamo ad esempio piantare delle melanzane, dei peperoni, peperoncini, o pomodori (ecco come coltivare i pomodori sul davanzale).

I semenzai sono ideali anche per le aromatiche come basilico o prezzemolo.

Sono poco consigliati invece per i fiori, che andrebbero seminati direttamente in vaso o in terra piena, e non trapiantati.