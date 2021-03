In casa siamo pieni di vecchie calze che ormai non possiamo più indossare perché rotte o rovinate. Tutti ne abbiamo almeno un paio nel nostro cassetto. E, probabilmente, la maggior parte di noi tende a lanciarle nella spazzatura. Ma questo è un grandissimo errore, perché i vecchi collant hanno dei riutilizzi geniali. In questo nostro precedente articolo, avevamo già dato qualche consiglio a riguardo. Ma oggi vogliamo davvero mostrare gli altri fantastici utilizzi che un collant rotto può avere. Avremo la possibilità, infatti, con queste informazioni in più, di soddisfare tantissime altre esigenze! Perciò, non butteremo mai più le calze rotte o rovinate, ora che sappiamo a cosa possono servire!

Per fermare i sacchetti dell’immondizia, basterà un vecchio collant rotto

Uno dei problemi che sicuramente accomuna molti, è quello che riguarda i sacchi dell’immondizia. Questi ultimi, infatti, difficilmente restano fermi sul contenitore della spazzatura. A salvare la situazione, in questo caso, potrà essere proprio un vecchio collant. Basterà, infatti, realizzare con esso un piccolo elastico per fissare il sacchetto della spazzatura e non avere più problemi.

I genitori degli adolescenti sanno bene quanti poster possono esserci in una casa, ed ecco come raccoglierli

Una delle più grandi passioni degli adolescenti è sicuramente quella dei poster. Bene, se siamo genitori che si ritrovano con tantissimi di questi in casa, nessuna paura. Una vecchia calza rotta potrà risolvere anche questo problema. Basterà, infatti, arrotolare insieme tutti i poster che in nostri figli non vogliono più e inserirli dentro un collant. Così potremo proteggerli, se mai i ragazzi li rivorranno nella loro camera, ma al tempo stesso non ne avremo gli armadi pieni!

Infine, un vecchio collant può essere molto utile anche per il terreno delle nostre piante in giardino

Ultimo, ma non meno importante, una vecchia calza può aiutare tutti noi nella cura delle piante. Infatti, per rivestire il terreno, basterà inserirlo proprio in un vecchio collant. E, dopo questa operazione, potremo riporlo delicatamente nel nostro vaso!

Perciò, siamo tutti concordi. Non butteremo mai più le calze rotte o rovinate, ora che sappiamo a cosa possono servire!