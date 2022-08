Per arredare con stile la casa e gli spazi esterni, il primo immancabile elemento decorativo è la pianta. Possiamo sbizzarrirci per scegliere quelle più particolari e ornamentali oppure optare per quelle grasse che non hanno bisogno di cure estenuanti.

Esistono, poi, le varietà più adatte per la camera da letto o per il bagno, che non hanno bisogno di molta luce e aiutano a purificare l’aria. Oltre la scelta mirata delle piante, per dare maggiore stile alla casa, dobbiamo valutare i tipi di vasi da esporre.

Quelli di vetro sono decisamente più idonei per arredare l’interno, per l’esterno si usano quelli in terracotta o plastica, dalle differenti caratteristiche.

Idee creative per decorare e dipingere vasi in terracotta, plastica e vetro

Qualsiasi sia la forma del vaso, potremmo mettere in atto alcune idee per rinnovarli e trasformarli in elementi d’arredo particolari e singolari.

Nel caso in cui vogliamo dare un nuovo volto a quelli di vetro, un modo del tutto originale per decorarli è usare un semplice palloncino, magari riciclato da qualche festa. Usiamolo per rivestire la superfice esterna, tiriamolo fino a coprire completamente il vetro e fissiamo i bordi all’interno, con della colla. Adesso potremo decorare con elastici colorati, fiocchi, scritte, o anche dipingere dei fiori con il colore acrilico.

Sfruttiamoli per dare allegria agli angoli bui e spogli, inserendo qualche fiore reciso o realizzato con la carta, stile pop art. In alternativa, se il vaso ha una forma regolare, senza curve, potremmo incollare dei semplici sassi, o pietre, raccolte in gita, e colorarle con una bomboletta spray.

In giardino

Per abbellire il giardino con idee creative, per decorare e dipingere vasi in terracotta e quelli vecchi di plastica, potremo usare del tessuto. È un modo per recuperare e riciclare avanzi di stoffe di tutti i tipi, anche mescolati tra loro.

Con della colla a caldo, o liquida, rivestiamo l’esterno in maniera precisa con un tessuto o più strisce, l’effetto sarà sorprendente. Così anche spaccature e crepe del materiale saranno completamente nascoste dalla stoffa. Sia la terracotta, che la plastica, ma anche il vetro, sono perfetti per la tecnica del decoupage. Stendiamo dei tovaglioli colorati e raffinati sui vasi per avere un’atmosfera d’altri tempi in giardino.

Decorazioni originali

Adoperiamo altri elementi naturali per dare un effetto particolare ai vasi, senza spendere troppo le nostre piante avranno un aspetto diverso. Quindi, potremmo fissare, con colla o nastro, dei rametti raccolti nel bosco per coprire completamente le pareti esterne. Oppure incolliamo delle grandi o piccole conchiglie trovate in spiaggia, una decorazione perfetta per chi adora il tema marino.

