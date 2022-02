È considerato uno dei borghi più belli d’Italia ed è perfetto per trascorre un romantico weekend di San Valentino

Manca davvero poco all’arrivo di San Valentino e già tantissime persone si stanno organizzando per stupire la propria anima gemella. Per celebrare questo particolarissimo giorno, dedicato all’amore ed agli innamorati, solitamente ci si scambiano dei regali.

Fra i più gettonati vi sono i classici fiori e cioccolatini; oppure si può regalare una serata al cinema o una cena al ristorante. Insomma, le idee sono davvero tantissime, anche se forse la più apprezzata di tutte è la fuga romantica fuori città.

Prenotare un albergo, scoprire nuovi paesaggi e cercare un po’ di relax è un ottimo modo per staccare dalla solita routine e rinsaldare i legami di coppia. Quanto ai paesi o alle città da visitare, l’Italia come sempre offre un’ampia possibilità di scelta. In questo articolo, ad esempio, parleremo di Borghetto, una frazione di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona.

Un paese tutto da scoprire anche a San Valentino

Borghetto, oltre ad essere un paese perfetto da visitare tutto l’anno, è considerato uno dei borghi più belli nel quale trascorrere un bel San Valentino.

Per motivi storici e paesaggistici, questo piccolo borgo è davvero unico nel suo genere ed il tempo sembra essersi fermato. Al suo interno, infatti, possiamo ammirare antichissime fortificazioni risalenti al Medioevo, rimaste intatte fino ai giorni nostri.

Una su tutte, il meraviglioso ponte Visconteo, voluto da Galeazzo Visconti, Duca di Milano. Ultimato nel 1935 e lungo 650 metri, esso garantiva una certa impenetrabilità ed era quindi necessario per difendere i confini. A sorvegliare il ponte e proteggere chi cade nel fiume, vi è la statua di San Giovanni Nepomuceno, patrono, appunto, dei fiumi e dei ponti.

Il ponte lungo, così chiamato dagli abitanti del luogo, si collega con il Castello Scaligero, che domina con le sue torri tutta la valle del Mincio. Degna di nota è anche la Chiesa di San Marco Evangelista, ricostruita con uno stile neoclassico su un’antica pieve romanica risalente all’XI secolo.

Chi ha intenzione di visitare questo borgo incantevole, non può perdersi l’occasione di farlo dal 12 al 14 febbraio. Infatti, proprio in queste date si terrà la nuova edizione del Lago di Garda in Love. Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, ritorna l’evento più romantico dell’anno, completamente dedicato all’amore. L’intento è quello di accogliere tutte le coppie di innamorati e di far loro riscoprire le bellezze del territorio gardesano e dell’entroterra.

A Borghetto, verrà allestito in riva al fiume Mincio il punto Selfie d’amore, dal quale si potranno scattare meravigliose foto da ricordare per sempre. Inoltre, ci sarà un Albero dei desideri, al quale si potranno annodare dei pensierini romantici sperando che siano di buon auspicio.

Invece, domenica 13 febbraio, dalle 10 alle 18, a Valeggio, in piazza Carlo Alberto, si terrà il famoso Mercatino I love shopping. Qui verranno allestite bancarelle con prodotti tipici, oggetti artigianali e souvenirs. Mentre alle ore 12, nell’atrio del Palazzo Municipale, avrà luogo la premiazione per il concorso Vetrina in Love.