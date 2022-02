Variare il più possibile la dieta rispettando la stagionalità degli alimenti è una buona abitudine per mangiare più sano e con gusto. Seguendo il naturale ritmo delle stagioni, infatti, potremmo fare un favore sia alle papille gustative che all’organismo. Ecco perché oggi tratteremo come mangiare crudo o cotto il cavolo rosso, ortaggio appartenente alla famiglia delle Brassicacee dalle mille risorse. Il cavolo rosso, e più in generale cavoli e verza, sono verdure che vanterebbero interessanti vantaggi per il fisico grazie a vitamine e minerali. Tra questi il potassio aiuterebbe la salute del cuore, insieme al contenuto di vitamina K. Oltre alla circolazione questa vitamina, inoltre, sarebbe di supporto anche alla salute delle ossa, come avevamo approfondito in questo articolo. Ulteriore funzione di rinforzo delle ossa sarebbe, poi, dato dai livelli di ferro, calcio e magnesio.

Vitamine, antiossidanti e minerali

Sarebbero, inoltre, numerosi gli antiossidanti che aiuterebbero addirittura combattere l’aterosclerosi. Infine, sarebbero vitamina E, A e C a proteggere la salute della vista e della pelle. Insomma un sacco di benefici per la salute potrebbero essere nascosti dentro questo gustoso ortaggio dal sapore delicato e dalla consistenza carnosa.

Proprio grazie a questa consistenza non è necessario bollire il cavolo rosso o cuocerlo in padella perché è delizioso anche crudo. Basterà eliminare le foglie esterne e la parte di gambo ancora attaccata. Successivamente dovremo affettare molto finemente il cavolo rosso, volendo con una mandolina, lavarlo e utilizzarlo come insalata croccante. Il cavolo rosso è eccezionale con sale, olio, pepe e limone ma può essere arricchito con Feta, noci, arance e salmone, ad esempio.

Come mangiare crudo o cotto questo ortaggio che rinforzerebbe ossa e cuore grazie a vitamine, potassio e ferro

Mangiare la verdura cruda aiuta anche preservarne le qualità organolettiche e nutritive che con la cottura potrebbero alterarsi. Tuttavia, è possibile gustare il cavolo rosso anche cotto e le preparazioni sono molteplici. Sempre affettando molto sottilmente il cavolo rosso possiamo saltarlo in padella insieme a dell’olio e un mestolo d’acqua. Il cavolo comincerà ad appassire rapidamente pertanto lasceremo cuocere coperto per 15 minuti. A questo punto il cavolo è pronto per essere usato come contorno, ad esempio aggiungendo del porro e del peperoncino.

In alternativa possiamo usarlo per farcire della sfoglia insieme a delle patate lesse e speck.

Mangiare con attenzione

Come sempre ricordiamo che gli alimenti possono essere di supporto alla salute ma possono avere controindicazioni. È possibile mangiare con gusto ma in caso di dubbi è sempre bene consultare un medico.

Lettura consigliata

Basterebbero 15 minuti di quest’attività per fare scorta di vitamina D e rinforzare le ossa