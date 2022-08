I giorni prima della partenza per le vacanze sono sempre ricchi di appuntamenti. Uno fisso che abbiamo è quello per fare le unghie dei piedi e delle mani. In questo modo andremo al mare con le unghie curate. Manicure e pedicure, soprattutto d’estate dato che si indossano le scarpe aperte, non sono da sottovalutare. È sempre molto piacevole arrivare al mare tutte perfette.

Gli appuntamenti da prendere prima delle vacanze estive

Prima di partire ricordiamoci di fissare qualche appuntamento. Prima di tutto, come abbiamo già accennato, mettiamo a calendario mani e piedi. Oltre a sistemarli possiamo anche fare lo smalto.

Altro appuntamento da prendere è quello per la ceretta. Cerchiamo di calcolare bene i tempi per evitare poi di ritrovarci al mare con i peli, obbligandoci a usare il rasoio perché magari sono troppo corti e con la ceretta non vengono via.

Ultimo appuntamento che possiamo prendere è quello dal parrucchiere. Magari giusto per dare una leggera spuntatina. Anche se la cosa migliore da fare è andare dal parrucchiere dopo che si è stati al mare. In questo modo possiamo tagliare tutti i capelli crespi causati dal mare e dal sole.

Idea unghie estive corte o quadrate con smalto bianco, fluo e lilla

C’è una bellissima tendenza che sta spopolando sulle spiagge di tutto il Mondo. Uno smalto che sta bene su qualsiasi tipo di unghia, che sia corta, quadrata, a mandorla o lunga. Ed è un mix di bianco, colori fluo e lilla, ma non solo, perché oltre a questi ci sono tantissimi colori vitaminici che possiamo aggiungere. Per un’estate all’insegna del colore. Unghie che possiamo abbinare perfettamente ad un abito bianco, anch’esso tendenza estate 2022.

Le unghie tie dye per l’estate 2022

La tendenza è quella del tie dye. Una tecnica di colorazione inizialmente esplosa per le T-shirt o le felpe, e oggi pronta a conquistare le nostre unghie.

Il tie dye è un vortice di colori e possiamo mixare tantissime tonalità come appunto il bianco, i colori fluo, il lilla, il giallo, il verde, il blu e l’azzurro.

Possiamo decidere di farle opache, usando dei prodotti specifici, oppure possiamo farle brillare con degli smalti lucidi. Importante è procedere prima con la base e poi con un pennellino giochiamo con altri colori a contrasto.

Non è difficile realizzare le unghie tie dye a casa, ma ciò che sicuramente è necessaria sarà la pazienza e anche gli strumenti adatti. In alternativa, questa idea unghie estive corte o quadrate con smalto bianco, fluo e altre nuance possiamo farla anche dall’estetista.

