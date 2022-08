L’astrologia e l’oroscopo non riguardano solamente i segni zodiacali. Ma anche i pianeti e la Luna. Ogni segno infatti vive sotto la protezione e la guida dei suoi pianeti protettori. Mentre la Luna con il suo magnetismo influenza un po’ tutti.

Astrologia e destino dell’uomo

A volte ci si potrebbe chiedere che cos’è l’astrologia. Certamente più che di scienza, si dovrebbe parlare di un’arte millenaria, che affonda le sue radici nell’antica India. Da sempre è uno strumento che potrebbe essere di aiuto per l’uomo, per conoscere meglio sé stesso.

Non disdegna l’utilizzo di fatti scientifici, come per esempio le orbite dei pianeti. La presenza del Sole all’interno del sistema solare e i ritmi che si creano. Ogni astro celeste si pensa che abbia un’influenza magnetica, che si riverbera sulla terra e in particolare sugli esseri umani. Oltre a questi, vi sono anche fattori ereditari e fattori ambientali, che influiscono sulla crescita e sul destino dell’uomo.

Tuttavia molto importante al momento della nascita è il cosiddetto tema natale. Corrisponde cioè alla posizione di tutto il Cielo nel momento in cui una persona nasce. Al tema natale contribuiscono perciò tutti gli astri. In particolare alcuni che si trovano in posizioni chiave, rispetto alla data di nascita. Saranno questi che caratterizzeranno il carattere e il destino della persona lungo tutta la sua vita.

Oro con la Luna del 12 agosto e le stelle cadenti di San Lorenzo

Un fatto molto particolare si presenterà il 12 agosto del 2022. In cielo splenderà la Luna piena, la terza più grande dell’anno. L’ultima è stata la potente Luna del Cervo che ha regalato ai segni zodiacali dei momenti magici.

Oltre alla Luna ci saranno anche le stelle cadenti ad illuminare il cielo. Legate per tradizione alla notte di San Lorenzo il 10 agosto, saranno visibili anche fino al 12. Un po’ meno con la presenza della Luna piena.

Le stelle cadenti rappresentano la soddisfazione dei nostri desideri. In genere sono sempre legati al denaro, ma le stelle sono più propense a concedere quelli che riguardano la vita. Perciò una vita più serena, un’intesa migliore con il partner, maggior soddisfazione nel lavoro e nel rapporto con gli altri. Solo regolando queste cose, è possibile prevedere anche una maggiore stabilità finanziaria. Le stelle sono lì per questo, proprio per soddisfare i nostri desideri. Avremo così oro con la Luna del 12 agosto.

Stelle cadenti e Luna in Acquario

Oltre alle stelle della notte di San Lorenzo il 12 è Luna piena. Cade nel segno dell’Acquario il segno che determina anche gli aspetti di questa nuova era che comincia. L’Acquario è il simbolo della guarigione, delle piaghe che ognuno di noi porta dentro di sé, ma è anche simbolo del mutamento e di una nuova acquisizione.

La Luna ci riporterà verso la nostra interiorità proprio per riconsiderare tutta la nostra vita intima. Quella legata ai sentimenti il cui simbolo è proprio l’acqua. La brocca dell’Acquario lascia cadere l’acqua della vita. Ciò affinché raggiunga la terra e i segni possano abbeverarsi, per una trasmutazione radicale della propria esistenza.

